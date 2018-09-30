陕西144个辐射环境监测点已基本覆盖全省 辐射环境质量良好

发布会上，省环保厅辐射安全管理处副处长汪源向媒体介绍我省核与辐射安全情况。

西部网讯(陕西广播电视台广播新闻部记者 拓紫云) 记者从省环境保护厅9月29日上午举行的新闻发布会上了解到，截至今年6月底，陕西省建成的144个辐射环境监测点已基本覆盖全省，连续多年的辐射环境监测结果表明，我省辐射环境质量保持良好。

我省是涉核大省之一，也是国家重要的核工业生产基地之一。核反应堆、铀浓缩、铀矿冶、核装备、核元件、核仪器及核技术利用门类齐全。全省目前共有核技术利用单位1675家，在用密封放射源达3500枚，监管任务繁重。自2016年10月至2017年6月，省环保厅在全省范围内组织开展放射源安全大检查专项行动，先后查处各类违法行为和安全隐患335起。

省环保厅辐射安全管理处副处长汪源：“目前我省正在组织开展放射源安全大检查专项行动后督查工作，以专项行动中发现的安全隐患及问题整改落实情况、非经营性放射性物品运输安全和辐射安全许可证持证情况等为督查重点，逐单位进行核查监督，切实消除各类安全隐患。”

为强化高危放射源的安全管控，省环保厅申请省财政专项资金1045万元，在全国率先实施Ⅲ类及以上放射源在线监控与失控预警系统建设。同时强化辐射环境监测，截至今年6月底，已基本建成覆盖全省的辐射环境监测点位144个。

汪源“全面推进监测网络建设，连续多年的辐射环境监测结果表明，我省辐射环境质量保持良好。”

当前，核与辐射安全监管领域仍然存在认识不足、安全防护设施不健全、监管专业人才奇缺等问题；公众对核与辐射安全知识缺乏足够了解，恐核、恐辐心理仍普遍存在，核与辐射安全法律法规及科普知识的宣传力度仍需进一步加强。

省环保厅辐射环境监督管理站副站长曾志刚“我厅还将继续开展系列宣传活动，邀请全国核学会院士专家和生态环境部专家开展现代核能利用技术和《核安全法》专题讲座，开办核与辐射安全网，开辟科普专栏，广泛宣传核与辐射安全知识，努力营造支持核事业和电磁行业健康发展的良好社会氛围。”

编辑： 王瑜