5起案件的10名被告人被现场宣判。

西部网讯（陕西广播电视台广播新闻部记者 王兵兵） 今天（9月30日）上午，西安市未央区人民法院在未央区盛龙广场对被告人李勇非法制造、买卖枪支弹药等5起案件依法公开宣判，公开透明的法庭现场，吸引了众多市民旁听。

上午十点，宣判开始。经法院审理查明，2016年初，被告人李勇从互联网上学习改装气枪和制作子弹的方法，加工并制造仿制式手枪和子弹。同时，通过网络发布贩卖信息。被告人黎蕾得知李勇处可购买枪支弹药，遂与其商定以2万元价格购买一支手枪和若干子弹。2016年12月27日，被告人李勇雇佣周向锋向黎蕾邮寄子弹，快递被民警查获，民警当场提取子弹300发。第二天，李勇给黎蕾邮寄的自制手枪也被民警查获。

法官介绍说，2016年12月28日，被告人李勇被公安机关抓获，民警从其身上提取到手枪三把，子弹174发及枪支零部件若干。经鉴定，其中两把为枪支。2016年12月30日，民警从被告人李勇住处提取三把枪形物，经鉴定，其中两把属枪支，查获的涉案枪弹945发。

在调查过程中，民警还发现另一被告人刘骏也从李勇处购买了两支手枪和若干子弹，之后刘骏主动到公安机关投案。另查明，被告人蔡德祥明知被告人李勇是在制造枪支弹药，仍多次向其邮寄制造枪支的工具，并帮助其买卖枪支弹药。

法院认为，被告人李勇、黎蕾等违反枪支管理规定，制造、买卖枪支弹药，其行为已构成非法制造、买卖枪支弹药罪，依照我国《刑法》判处被告人李勇有期徒刑十二年，被告人黎蕾有期徒刑五年。被告人刘骏、蔡德祥也被判处相应刑罚，被告人周向锋因还参与一起盗窃案，两案合并被判处有期徒刑八年。

当天同时宣判的，还有两起运输毒品案、一起抢劫案和一起敲诈勒索案，现场近700名群众参与了旁听。

旁听群众：“我觉得这个挺好的，在广场，人流量多，普及的能广一点，教育意义挺大的。”

西安市未央区人民法院刑事审判庭副庭长陆涛说：“采取这种公开宣判的方式，让人们群众零距离接触法院的审判工作，可以有效震慑犯罪，让全民共同参与起来，共同投入到打击犯罪的行列中去。”