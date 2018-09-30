颁发许可证。

陕西省首张混合所有制企业获《电力业务许可证》。

西部网讯（陕西广播电视台广播新闻部记者 马励）西北能源监管局9月28日向铜川银河配售电有限责任公司颁发了《电力业务许可证》，这是我省混合所有制配售电公司获得的第一张《电力业务许可证》，标志着国网陕西省电力公司深化电力体制改革取得突破。

铜川银河配售电有限公司今年9月4日登记注册，由国网陕西省电力公司、国电南瑞科技股份有限公司、铜川市能源开发公司共同组建。是我省首家从事增量配电业务的混合所有制配售电公司，配售电的范围是铜川坡头增量配电试点项目，这个项目是国家发改委、国家能源局确定的第一批增量配电业务改革试点项目之一。

铜川银河配售电公司董事长齐宏星：“现在把市场开放了，开放了以后其他所有制的公司就可以参与了，对企业来说，在降低客户能耗，打破垄断，都具备了条件。”

据西北能源监管局局长黄少中介绍，目前全国范围内已公布的增量配电业务改革试点项目已达到320个，西北能源监管局所辖陕西省、宁夏回族自治区和青海省，试点项目有26个，其中陕西18个。截止目前，陕西已颁发两张《电力业务许可证》，一家是非电网资产存量独资项目，一家是电网企业参与的多元股权企业。

黄少中：“下一步，进一步加大对改革试点的支持力度，实现陕西省和西北范围内改革试点更有力、更大突破。”

编辑： 王瑜