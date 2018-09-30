第六届村官论坛今开幕，300多名优秀村官代表共同交流。
马咀村党总支书记李云南。
西部网讯（陕西广播电视台广播新闻部记者 惠鑫） 以“创新发展、振兴乡村”为主题的陕西省第六届“村官”论坛，今天（9月30日）在铜川市耀州区石柱镇马咀村开幕。全省300多名优秀“村官”代表齐聚一堂，共同交流、研讨农村发展经验。
在论坛开幕式上，多位涉农专家分别做了主题演讲，对农村集体产权制度改革、乡村振兴战略、集体经济发展、农业产业发展等方面的政策、实施路径、最新趋势进行了解读。
陕西省社科院科研处处长王建康：“我们在面对过剩经济的时代，要转向更多的关注销售和渠道，从我有什么出发，更多的转向市场需要什么，我有什么样的能力去占领渠道，去打通渠道。”
西北农林科技大学教授王征兵：“源源不断的大学生，选择要在农业方面去创业，他们是千方百计要把农业搞好，所以，从这我们看到了乡村振兴的希望和曙光。”
在两天的论坛期间，与会“村官”们将根据各自村子发展类型，围绕“农村集体产权制度改革”、“乡村振兴”、“农商对接及产业发展”等热点问题展开讨论，分享经验。
铜川市耀州区石柱镇马咀村党总支书记李云南：“首先怎样统一大家的思想，开会学习讨论、领大家出去学习、参观看，他（村民）回来以后，他（村民）就有启发，在他棚里要栽什么东西，他就有想法，咱们在这块在做工作就好做了。”
省农业厅 农村体制改革与经营管理处处长张旭锋：“在这个平台上，大家交流怎么治理村社，怎么发展产业，怎么增加农民收入，怎么实现乡村振兴战略。”
编辑： 王瑜
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