华夏航空招募"城会玩"作家 能写能拍免费畅游中国上百城市

西部网讯 为全面深入传播华夏航空支线航点之美，即日起至2018年12月31日，华夏航空航机杂志“飞旅计划”面向全国招募作者。据了解，入选者可以免费任游华夏航空100余个航点城市，去深度发现大美小城。

华夏航空专属航机杂志，是国内唯一面向支线城市的航空媒体。杂志围绕国内支线城市，以独特的视角、原创的报道、视觉的美度传递广大中小城市之美。据招募活动相关负责人介绍，本次“飞旅计划”面向全国招募擅于写作与摄影的旅行者、撰稿人、摄影师。只要报名者热爱旅行、摄影，擅于发现与挖掘航点城市独特之美，愿意分享旅行故事和体验感受，即日起可通过“华夏云集”微信公众号进行线上报名。

据悉，第一期“飞旅计划”将招募30名作者。杂志将为签约作者提供2张华夏航空往返机票及住宿费用，以及享受华夏航空机票特惠、华夏文礼产品特惠、航点景区门票特惠等“飞旅计划”签约作者福利，并有机会受邀参加华夏航空及航点城市重要活动。

编辑： 熊惠玲