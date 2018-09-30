国庆出行警惕呼吸道疾病传播 注意节日饮食卫生

西部网讯（记者 彭芬） 即将进入十月，天气逐渐转凉，多种病毒细菌“纷沓而至”。陕西省疾控中心提醒广大群众，警惕国庆假期旅行卫生、流行性出血热、流行性感冒、手足口病、秋季其他呼吸道传染病及其它感染性腹泻病等。

国庆将迎出行高峰 注意假期旅行卫生

国庆假期将至，各地将迎来出行高峰，乘坐密闭交通工具、人群短时间内急剧增多以及人群间的接触频繁，将增加呼吸道疾病的传播风险，节日期间食源性疾病发生可能性会有所增加。同时，境外发生的某些传染病对于赴境外旅行的公民也存在一定的风险。

省疾控中心提醒，旅行前应了解目的地的传染病相关情况，掌握常见疾病基本的预防知识和技能；旅行期间要保持良好的个人卫生习惯，避免与急性呼吸道感染病人密切接触，注意饮食卫生，做好个人防蚊、防蜱虫措施；旅行归来，应继续做好个人健康监测，一旦出现身体不适，应及时就医并主动告知医生旅行史，以助于诊断和治疗。

关中进入出血热高发季 警惕流行性出血热

出血热是由鼠类携带汉坦病毒，并通过其唾液、尿液等含有病毒的排泄物、分泌物或直接噬咬人等途径，直接或间接传染给人，该病发病急、症状重、进展快、花费大、病死多。在常有野外工作或活动的农民、学生等群体中发病率高。每年10月开始至次年3月，是我省关中地区出血热的高发季节，西安、咸阳、宝鸡和渭南是出血热的高发地区。

省疾控中心提醒，接种疫苗是防控出血热的主要手段，按相关接种要求及时和全程接种疫苗，有效预防疾病的发生；加强个人防护，尽量避免接触鼠类及其排泄物污染物，不吃生冷特别是鼠类污染过的食物、水等；一旦出现发热、肌肉酸痛、皮肤出血点等症状应及时到医院救诊。

流感进入高发季 接种疫苗是最有效预防手段

每年的10月至次年的3月是我省流感的主要流行季节。随着气温下降，进入10月份以后，我省流感病例数可能增加，应做好防护。

省疾控中心提醒，接种流感疫苗是预防流感最有效的手段；养成良好的个人卫生和生活习惯，增强体质和免疫力；每天定时开窗通风数次，流行高峰期应避免去人群密集场所；学校及幼托机构应着重防范流感的小范围暴发，加强园内的环境卫生和教室的通风消毒，落实晨午检、疫情报告等各项防控措施。

编辑： 王瑜