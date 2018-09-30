陕西地电220千伏变电站建成投运 提升区域供电可靠性

西部网讯（记者 刘望 通讯员 王泽宁）日前，陕西地电220千伏有色动力站建成并投入运行，为陕西有色天宏本月底按时用电奠定了坚实基础，有效提升了陕西地电的供电能力。

220千伏有色动力站由榆林电力建设总公司承建，是陕西地电首座220千伏电压等级的动力站，位于榆阳区金鸡滩镇。该站220千伏采用双母线接线，出线间隔6回（有色2回、川掌2回、旧寨2回）。一次设备选用户外气体绝缘金属封闭式高压组合电器（GIS），二次设备采用综合自动化装置。

该工程自开建以来，设计、基建、物资、生产、营销系统的各单位、部门投入全部力量，齐心协力，精心策划，不断优化施工方案。9月10日又启动大会战，大家通力合作，履职尽责，克服了时间紧、任务重、复杂天气、多方协调等困难因素，加班加点，历时92天，全面保证了按时间节点完成施工任务。

为确保工程顺利投运，陕西地电专门成立了工程验收组，经7个专业技术验收小组两天的认真、仔细验收，220千伏有色动力站于9月28日0时38分投入运行。

该站的建成投运将有效解决有色天宏、佳县白云变的电源问题，能大幅提升该区域的供电能力和供电可靠性。

编辑： 焦晓珊