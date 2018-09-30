西安新设204处出租车临时停靠点 解决出租司机“三大难”
西部网讯（记者 刘望 通讯员 徐扬）“停车难，吃饭难，如厕难”是一直困扰西安3万余名出租汽车驾驶员的老大难问题，驾驶员在营运过程中往往遇到“能停车的地方找不到厕所，有厕所的地方不能停车”的尴尬。近日，西安市交警支队和市出租汽车管理处启动了新一批出租汽车临时停靠点的划设工作，为出租车驾驶员提供服务。
建设银行开放了全市204个网点建成了“劳动者港湾”，清洁工、出租车司机等一线劳动者可以在里面上厕所、休息、喝水，热饭、充电服务。临时停靠点划设完成后，交警部门允许出租车临时停靠，驾驶员可放心进入“劳动者港湾”享受里面的服务设施。
今天（9月30日）上午，交警支队开始划设第一批8个临时停靠点。陕AU2609出租车驾驶员韦政华现场体验了“劳动者港湾”的服务和停车的便利，他说，十年前公共卫生间还很少的时候，自己营运时候要上厕所非常不方便，憋两三个小时是常有的事。现在虽然公共卫生间多了，很多地方还是不能停车，上厕所都提心吊胆。现在开放“劳动者港湾”，政府也开始划专用车位，自己能感受到各个部门对的哥的姐的关爱，非常感动。
西安市出租汽车管理处稽查科副科长韩辉说，“劳动者港湾”从实际需求层面解决了出租车驾驶员“三难”，非常有意义，下一步，西安市出租汽车管理处将继续和交警支队密切合作，尽快在其余的“劳动者港湾”外划设临时停靠点，满足一线出租车驾驶员的需求。
西安市交警支队民警提醒广大驾驶员，由于道路条件限制，临时车位的数量还是很少，驾驶员在使用临时停车位时要尽量避免长时间占用，方便大家轮流使用。
编辑： 焦晓珊
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