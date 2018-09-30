三个活动六大论坛 第五届丝路电影节奉上电影盛宴

西部网讯（记者 凌旎）10月8日，第五届丝绸之路国际电影节就要和大家见面了。记者了解到，本届电影节安排了“大师嘉年华”、首届全国电影高校辩论赛以及六个电影主题论坛，吸引了所有电影爱好者的眼球。
大师亲临 分享光影故事
作为“电影节”重要专项活动之一“大师嘉年华”将于10月10日至13日在西安举办。好莱坞导演罗伯•科恩应邀前来，他是《速度与激情》系列和《极限特工》系列的创造者。
届时，台湾著名电影人焦雄屏，内地知名编剧芦苇，韩裔日本青年导演杉野希妃，伊朗导演、制片人、编剧阿曼•卡汉萨连等电影界专业人士也将来到西安，向大家讲述各自的电影理念。
24所高校“辩”电影 亮出青年新主张
“电影辩世界•首届全国高校电影辩论赛”吸引了内地及港澳台24所顶尖高校参与，为青年人提供了一个亮出电影观念新主张的专业话语权舞台，让更多青年人聚焦电影、分享观点，进一步提升电影节在当代大学生中的影响力。
据了解，参与本次辩论赛的西安高校包括陕西师范大学、西安交通大学、西北政法大学。
六大论坛将举办 影坛大咖思想交锋
记者了解到，本次电影节将举办科幻电影论坛、纪录片电影新力量论坛、中国新现实主义题材影片创作论坛、数字丝路背景下的电影创作与国际传播高峰论坛、“创新•融合•共享—以硬科技驱动影视产业发展变革”论坛和电影IP授权与衍生产业高峰论坛。
这六个主题论坛贯穿电影节始终，探讨的话题从影视题材开发、硬科技应用到衍生品开发，涵盖了整个电影产业链条。
编辑： 张娟
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