9月“中国好人榜”发布 陕西6位好人上榜

中央文明办发布9月“中国好人榜”。

西部网讯（记者 张娟） 中央文明办近日举办了全国道德模范与身边好人现场交流活动，并发布9月“中国好人榜”。经网友推荐评议，108位身边好人光荣上榜。陕西6位身边好人荣登9月“中国好人榜”。

9月上榜好人中，助人为乐好人有女大学生携手金融巨头建成“留守儿童之家”的郭乐源，榆林市村支书捐资助学，组建团队传递爱心能量的云高项；见义勇为好人有退役老兵两月两次救人，彰显军人本色的卓高；诚实守信好人有“好老板”坚守道德底线诚信经营不为利诱所动的邱清玲；敬业奉献好人有忠诚、实干、担当的看守所所长，工作从不“出岔子”的李建平；孝老爱亲好人有坚强开朗誓做好军嫂，给伤残军人温暖幸福的家的好人袁敏。在平凡的生活中，他们用事迹事实展示了他们崇高的道德品质，诠释了中华民族的传统美德，体现了改革创新的时代精神，展现了三秦大地普通百姓的道德魅力和崇高品质。

9月网上“我推荐我评议身边好人”活动共收到网民举荐的好人好事线索239万多件，活动网页浏览量超过3900万人次。在各地文明办核实推荐基础上，中国文明网集中宣传展示了300位候选人的事迹。

郭乐源入选“中国好人榜”助人为乐好人

郭乐源，女，1997年3月出生，西安建筑科技大学2015级本科生。她从2011年起先后创立两个大型公益组织，带领志愿者开展关爱农村留守儿童等公益活动。从2013年至今，她组织团队已经成功举办了6届支教夏令营，为志愿者和小朋友们编纂出版了6本支教书籍，团队的事迹被中国青年报、新浪网、搜狐网、华商报、央视网等百余家媒体报道。郭乐源本人为留守儿童捐款两万余元，还捐赠了非物质文化遗产藏品、泰山奇石等。

云高项入选“中国好人榜”助人为乐好人

云高项，男，1973年12月生，佳县上高寨乡云家码头村党支部书记。2014年，云高项返乡担任云家码头村党支部书记，带领村民脱贫奔小康，捐资助力家乡发展，使村民年人均纯收入由3800元增长至9500元。2017年他捐资20万元组织设立了云家码头奖学助学基金，用于发展本村教育事业。一对一资助大学生5名，高中生5名，临时资助的留守儿童达1200余人次。云高项个人累计捐资助学、公益救助、慈善捐赠达60多万元。组建了大爱陕北爱心志愿者联盟，下设横山站、神木站、佳县站三个分站。不到2年的时间，他带领联盟志愿者先后40余次深入贫困地区的15个乡镇、20个村及中心小学，资助帮扶空巢老人、留守儿童1500余人次，帮扶资金达50余万元。

卓高入选“中国好人榜”见义勇为好人

卓高，男，1980年出生，中共党员，陕西省延长石油管道运输公司输气一公司大轿车司机。卓高2016年从部队转业后，成为延长石油管道运输公司输气一公司的一名“新兵”，负责驾驶接送职工的大轿车。在部队里荣获过空军红旗车驾驶员称号的他再一次手握方向盘，为输气一公司这个新的大家庭服务着，每一次出行任务他都够完美执行，没有一次迟到早退，更没有一次违章驾驶记录。两月救人两次，卓高作为一名管道公司职工、作为一名退伍军人，用自己的实际行动彰显了一位职工的高尚情怀。

邱清玲入选“中国好人榜”诚实守信好人

邱清玲，女，1969年12月生，白河县讯达商贸有限公司总经理。2009年，邱清玲加盟陕西龙邦礼品公司，专门销售各种烟、酒、茶及白河土特产。多年来，她始终坚持价格公道、诚信经营，赢得了顾客的信赖和好口碑。2013年，一老板在她店里购买烟酒茶等商品7100元，结果错付了她9100元，她急忙赶到顾客车上耐心解释并退还了2000元钱，令顾客感动不已，此后不仅自己常来购物，还帮忙引荐不少新客户……2013年腊月，一安康商人拉来一车假西凤酒到她店里推销，无论如何利诱她都不为所动，这让许多顾客更放心到她的店里来买酒。2016年3月，荣获第四届白河县诚实守信道德模范称号。

李建平入选“中国好人榜”敬业奉献好人

李建平，男，1965年4月生，宜君县看守所所长。李建平任所长以来，大力实施文化强警战略，建起了文化走廊、文化展示室，丰富干警精神文化生活。他履职奉献，通盘考虑“找路子”。建立民警日常纪律规范和管理考核办法，打造了全员岗位责任防控管理体系，全所实现了连续10年民警、协警、工勤人员零违纪。他一丝不苟，工作从不“出岔子”。李建平能够在工作中深挖犯罪嫌疑人的余罪和犯罪线索。协助办理各类刑事案件30余起。被大家戏称为公安局的“情报资料室”。宜君县看守所连续5年被公安部评为全国二级看守所，连续十年实现安全无事故。

袁敏入选“中国好人榜”孝老爱亲好人

袁敏，是宝鸡高新区马营镇天玺路社区居民，丈夫18岁参军，2003年在执行任务时负伤致残，胸部以下失去知觉，从此与轮椅相伴。2006年，袁敏冲破世俗的眼光，毅然和丈夫一起走入婚姻殿堂。11年来，袁敏不离不弃，毅然放弃了工作，专心照顾丈夫生活起居。在她的悉心照料下，丈夫的身体慢慢恢复，并且能够做一些简单的家务。尽管生活有种种不易，但她从未后悔自己当初的选择。

编辑： 张娟