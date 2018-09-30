巍巍秦岭，素有“国家中央公园”之称，是我国南北气候的分界线，我国重要的生态安全屏障和生物基因库，被称为中国的脊梁，孕育了灿烂的文明和历史。保护秦岭生态环境，使命光荣、人人有责；整治秦岭北麓违规建别墅，守护好秦岭绿水青山，功在当代、利在千秋。爱秦岭，护秦岭，大学生义不容辞。我们向全体陕西大学生发出以下倡议：

志愿做秦岭生态保护的倡导者。‎积‎极响应“陕西大学生共护大秦岭”的倡‎议，牢固树立保护秦岭生态的责任意识，认真学习生态环境保护相关知识，从自己‎做起，从小‎事做起，用保护秦岭生态的言行感染‎和影响身边的人‎。

志愿做秦岭生态保护的宣传者。‎将保护秦岭生态环境这一社会共识和相关知识向身边的人进行宣传，坚决纠正身边破坏秦岭生态环境的行为。志愿做秦岭生态保护的参与者。‎在秦岭里不留垃圾、不随意生火，不污染河流、不破坏花草树木、不捕杀野生动物，以实际行动维护秦岭的生态环境。

志愿做秦岭生态保护的推动者。‎积极参与植树造林、垃圾清理等保护秦岭生态环境的环保实践活动和志愿服务活动，为推动秦岭生态保护作出实实在在的贡献，感染和带动身边的同学、朋友投入秦岭生态保护中。

让我们携起手来，像对待生命一样对待生态环境，为保护大美秦岭，作出当代大学生力所能及的贡献。百万大学生共护大秦岭，从我做起！

中共陕西省委高教工委 西部网

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