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国庆临潼对过境大型货车分流 兵马俑华清池景区沿线禁入

时间：2018-09-30 10:11:03  来源：西部网—陕西新闻网  

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国庆临潼对过境大型货车分流 兵马俑华清池景区沿线禁入

为确保国庆长假期间G108西安临潼境内全段及通往兵马俑、华清池景区的主要路段畅通有序，经报请陕西省公安厅交警总队同意，10月1日-10月7日每日7—20时，针对过境西安临潼的大型货车、危化品运输车、易燃易爆车，将实行远端分流。

西部网讯（记者 刘望）为确保国庆长假期间G108西安临潼境内全段及通往兵马俑、华清池景区的主要路段畅通有序，经报请陕西省公安厅交警总队同意，10月1日-10月7日每日7—20时，针对过境西安临潼的大型货车、危化品运输车、易燃易爆车，将实行远端分流，具体措施如下:

一、西安交警对由西向东驶入临潼方向

1、在东三环世博大道十字设置分流管控点，将大型货车、危化品运输车、易燃易爆车，分流至东三环、港务大道、秦汉大道等道路；

2、在豁口十字设置分流管控点，将大型货车、危化品运输车、易燃易爆车分流至G210（西韩路）、秦汉大道等道路。

二、渭南交警对由东向西驶入临潼方向

在新、老310国道三岔口（临潼渭南交界处）设置分流管控点，将大型货车、危化品运输车、易燃易爆车分流至关中环线等道路。

临潼交警还特别提醒：各类货运、危运车辆严禁进入秦唐大道及兵马俑、华清池景区沿线。

编辑： 焦晓珊

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