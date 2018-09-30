全省第二次脱贫攻坚扶贫扶志宣传工作推进会召开

参会人员分组赴安康各地进行观摩学习。

参会人员分组赴安康各地进行观摩学习。

西部网安康讯（记者 毛明博）9月29日，全省第二次脱贫攻坚扶贫扶志宣传工作推进会在安康召开。省委书记胡和平作出批示，省委常委、省委宣传部部长庄长兴出席并讲话，省人大常委会副主任、安康市委书记郭青介绍工作经验。

胡和平在批示中指出，脱贫攻坚是以习近平同志为核心的党中央作出的重大战略部署，打赢脱贫攻坚战是我们必须完成的重大政治任务。去年以来，全省宣传战线认真贯彻落实中央决策和省委部署，紧紧围绕激发贫困群众内生动力，主动谋划、积极作为，在推进脱贫攻坚中发挥了重要作用。希望大家再接再厉，深入学习贯彻习近平总书记关于脱贫攻坚的重要论述，加大脱贫致富先进典型宣传力度，不断调动贫困群众积极性、主动性、创造性，引导他们依靠勤劳双手摆脱贫困、走向富裕。各级党委、政府要高度重视扶贫扶志宣传工作，持续开展“明理、感恩、诚信、自强”教育，努力营造勤劳致富、光荣脱贫的浓厚氛围。

会议指出，全省各地有力有效推进扶贫扶志工作，习近平总书记关于脱贫攻坚的重要论述进一步深入人心，文明新风有效树立，舆论氛围更加浓郁，典型宣传影响广泛，文化宣传深受群众欢迎，网络宣传浓墨重彩，扶志扶智的好经验好做法不断涌现，为全省打赢脱贫攻坚战奠定了坚实基础。

庄长兴表示，全省宣传文化战线要提高政治站位，持之以恒扎实做好理论政策宣传宣讲，精心开展主题宣传，讲好脱贫故事，创作优秀文艺精品，选树各类矢志奋斗、自强自立典型，弘扬新风正气，唱响网络脱贫攻坚最强音，不断推动扶贫扶志工作取得新成效。

省脱贫攻坚领导小组成员单位、省直宣传思想文化系统各单位、中央驻陕和省级主要新闻单位负责同志，各市（区）和贫困县的宣传、扶贫部门负责同志等200余人参加会议。会上，商洛市、镇坪县、石泉县、淳化县、宁强县、定边县、新华社陕西分社有关负责同志作了交流发言。会前，参会人员分组赴安康市汉滨区、平利县、紫阳县等地进行了观摩学习。

编辑： 张娟