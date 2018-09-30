嘉会坊—西安创业咖啡街区2.0亮相 引领青年潮流生活

当晚，省委常委、西安市委书记王永康，西安市委常委、常务副市长吕健，西安市委常委、高新区党工委书记、航天基地党工委书记钟洪江，本土知名音乐创作人曹轩宾，HAX 中国项目总监Michael Reed共同为嘉会坊亮灯开街。

西部网讯（记者 马晴茹）9月29日晚上，嘉会坊——西安创业咖啡街区全新拓展升级2.0版本正式升级亮相，省委常委、西安市委书记王永康出席并讲话。

走进嘉会坊的“前世今生”

1400年前，唐长安城有108个坊，在这些“里坊”中，有一个繁华之地名叫嘉会坊，因为是盛唐达官名仕、英杰俊才嘉会盛宴之地而备受瞩目。

1400年后，嘉会坊被注入了创新的灵魂，以更潮流、更先锋、更时尚、更活力的时代元素，以西安创业咖啡街区2.0版本的姿态重新呈现在创客及市民面前。

据了解，嘉会坊以西安创业咖啡街区为核心，东西南北各向延伸，包括“创意文化商业街”、“时尚快闪+网红店商业街”、“科技创新街”、“科技主题商业街”等特色街区，从氛围、消费、活动和创新等多方面升级强化。

此外，嘉会坊作为“青年潮流生活方式引领区”，将通过活力社群交流、智能信息交互、潮流生活方式三大核心体系，着力营造“‘5+2’天天有时尚，‘白+黑’时时有创意”的双创氛围，打造文化时尚美丽街区、青年创新创业乐园，新西安生活体验区，中国智慧城市样板。

编辑： 谢卓