延河新貌丨水清岸绿 重现“滚滚延河水”

曾经重度污染的延河水质如今有了新的样貌
西部网讯（记者 张锦茹）日前，由陕西省环保厅、省工信厅、省水利厅、省旅发委共同举办的“行走三江三河 绿染三秦大地”系列活动之“行走延河”活动落下帷幕。四天以来，省内外20多位媒体记者、网络名人、环保志愿者组成团队，走访了延安市安塞区王瑶水库、安塞区招安镇污水处理厂、延长县延河阎家滩国控断面水质自动站、宝塔区姚店污水处理厂等项目，主要对延安段延河水环境综合整治、延安历史文化遗迹和生态旅游资源保护等工作进行深入了解。
延河是黄河的一级支流，为延安市第二大河。延河源于白于山附近，由西北向东南注入黄河，全长286.9公里，流域面积7725平方公里。延河被称为"中国革命母亲河"，延河水也是延安最具体的形象。通过此次调研采访，值得一提的是，经过对延河水环境的治理，“滚滚延河水又清回来了”。
延河安塞段水质展新貌
按照《延河综合治理整体规划》安塞区被划为重点水功能保护区。今年以来，安塞区委、区政府从防洪保安、水土保持、水资源配置、水环境治理和水环境修复等五大方面，严格落实各项环保措施。经过综合治理，曾经重度污染的延河水质如今有了新的样貌。
“回想起治理之前这里的面貌，只能用脏乱差来形容。过去这里的河道不是垃圾就是臭水坑，既难看又难闻，污染了河道，又污染了河水。”早晨正在河堤案广场晨练的李大爷说，“现在完全换了换新颜，垃圾臭水坑不见了、水质好了，还修建了休闲广场，老百姓平日里也有了好去处。”
对于下一步延河安塞段城区的治理工作，延安市安塞区区委书记任高飞表示充满了信心：“下一步我们的工作就是把水源涵养地的移民搬迁工作争取在年内完成；把主城区的雨污分流工程提前谋划，力争明年全覆盖；将乡镇的垃圾无害化处理年内完成；并且还要制定《城乡人居环境三年行动方案》，确保一河清水送延安，让居民安心舒心。”
编辑： 谢卓
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