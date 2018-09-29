陕西两年改善841.65万人饮水问题 农村自来水普及率93.2%

陕西省水利厅副厅长丁纪民介绍“十三五”以来民生水利项目建设成效。

西部网讯（记者 刘望）记者从陕西省新闻办今天（9月29）召开的新闻发布会上获悉，陕西两年多来累计完成投资58亿元，解决和改善了841.65万人（其中贫困人口164.61万人）的饮水安全问题，全省农村集中供水率和自来水普及率分别达到95.3%和93.2%。

农村饮水安全提升 助力脱贫攻坚

今年已完成投资26.65亿元，解决和改善了378.65万人的饮水安全问题(其中贫困村2629个，贫困人口71.11万)，年度计划摘帽的23个贫困县、退出的3303个贫困村和脱贫的101.7万贫困人口全部达到了饮水安全退出标准。

同时，积极构建饮水安全工程建后长效运行管理机制，104个涉农县中有90个县成立了县级专门管理机构，97个县出台了工程运行管理办法，88个县建立了维修养护基金制度，104个县都建立了县级水质监测中心，保障供水设施良性运行。

大型灌区节水改造保障全省粮食安全

“十三五”以来，省宝鸡峡、泾惠渠、交口抽渭，宝鸡市冯家山，渭南市洛惠渠、石堡川、东雷抽黄、东雷二期抽黄等8个大型灌区先后实施了灌区续建配套节水改造项目建设，共安排资金10.14亿元，衬砌改造干支渠道373.84公里，建筑物2286座。

通过项目实施新增和改善灌溉面积104.35万亩，年均新增供水能力12.22立方米/秒，年均节水0.39亿立方米、年新增粮食生产能力12.11万吨，经济效益约2.3亿元。

同时在宝鸡市冯家山、渭南市东雷抽黄一期、二期、港口抽黄、蒲城抽洛等5个大型泵站灌区的13座泵站实施了大型泵站更新改造项目建设，共安排资金3亿元，通过项目实施可新增改善灌溉面积64.89万亩，年均增产粮食9.73万吨，年均节能137.59万度。

小农水及高效节水灌溉项目助推现代农业发展

在高效节水灌溉方面，陕西累计投入建设资金31.44亿元，新建塘坝、堰闸、机井、泵站、集雨水窖等“五小”水源工程6514处。发展节水灌溉面积235.6万亩，其中管灌、微灌、喷灌等高效节水灌溉面积141.163万亩。

全省累计建成节水灌溉面积1403万亩、高效节水灌溉面积669万亩，其中高效节水灌溉项目重点围绕特色农业产业，重点倾斜支持贫困地区，在目前全省水果种植面积1987万亩中，高效节水灌溉项目配套支撑发展的面积已达到三分之一。

编辑： 刘望