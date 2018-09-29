延长横山定边佛坪脱贫 陕西贫困县数量首次净减少

陕西省人民政府新闻办公室召开新闻发布会介绍陕西省2017年度贫困县脱贫退出情况。
西部网讯（记者 刘望）陕西延长、横山、定边、佛坪4个县（区）均符合贫困县退出条件，日前，省政府批准这4个县（区）脱贫摘帽、退出贫困县序列，这是陕西贫困县数量第一次出现净减少，是陕西脱贫攻坚工作取得的阶段性成效，具有重大的历史和现实意义。
陕西已脱贫591.73万人 现有贫困县52个
全国14个集中连片特困地区中，陕西涉及秦巴山片区、六盘山片区、吕梁山片区3个，有深度贫困县11个，深度贫困村482个，全省现有贫困县52个。全省2011年贫困人口775万人，是贫困人口超过400万以上的八个省份之一。
陕西现有贫困人口大多分布在陕南陕北生态脆弱、灾害频发、交通不便且发展相对滞后的地方，这些地方基础设施薄弱、发展困难，脱贫成本高、难度大，返贫问题比较突出。
实施脱贫攻坚后，陕西全省贫困人口由2011年底的775万人减少到2017年底的183.27万人，脱贫591.73万人，贫困发生率由28.02%下降至7.54%，下降20.48个百分点。
脱贫成效明显 质量高 群众满意
2014年以来，延长县建档立卡贫困人口由2万人减少至0.06万人，脱贫1.94万人；定边县建档立卡贫困人口由3.6万人减少至0.33万人，脱贫3.27万人；横山区建档立卡贫困人口由4.95万人减少至0.28万人，脱贫4.67万人；佛坪县建档立卡贫困人口由0.8万人减少至0.03人，脱贫0.77万人。4个县（区）贫困发生率均低于3%。
据贫困县退出国家专项评估检查结果，4个县（区）错退率均低于2%、漏评率均低于2%，脱贫户均达到“两不愁、三保障”要求，退出村基础设施和公共服务条件明显改善，贫困地区贫困群众生产生活水平显著提高。4个县（区）脱贫退出群众认可度全部超过90%以上，脱贫摘帽得到当地干部群众的普遍认可。
陕西省扶贫开发办公室副主任李永平说，今后三年陕西脱贫攻坚任务仍十分繁重，到2020年全省还要实现183.27万贫困人口脱贫，52个贫困县摘帽。陕西将全面总结推广这四个县的脱贫摘帽工作经验，为其他贫困县脱贫摘帽提供借鉴，确保到2020年完成脱贫任务。
编辑： 刘望
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