国庆期间西安绕城高速设立5个快速理赔点

西部网讯 今天（9月29日），记者从陕西省西安市公安局交通警察支队高速大队官方微博了解到，国庆期间，西安交警高速大队在西安辖区高速重点路段设立5个国庆护航快处快赔服务点：绕城高速曲江服务区南区、汉城服务区南区、新筑收费站、西临高速临潼收费站，以及西汉高速涝峪口收费站，涉及5000元以下的人伤事故，现场一次性调解理赔。西安高速交警还将运用无人机空中巡查，实时推送播报路况信息。
据了解，今年国庆长假高速公路免费通行时间为10月1日0时至7日24时，高速公路以车辆驶离出口收费车道的时间为准，普通公路则以车辆通过收费站收费车道的时间为准。
国庆长假期间，预计陕西高速公路总流量将达到1200万辆，同比增长约14%。10月1日全省高速收费站出口流量最高，达到185万辆，是平日出口流量的两倍，每天10点至12点、14点至18点为高峰时段，西安周边和青兰高速壶口省界、包茂高速巴山省界、福银高速漫川关省界、十天高速略阳省界，以及热门景区周边车辆通行压力将高于往年。
国庆节期间，陕西交通服务热线029-12122将24小时开通求助救援通道，也可通过“陕西高速APP”、“陕西交通12122”微信服务号查询路况及相关信息。
编辑： 张娟
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