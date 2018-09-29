“陕西大学生共护秦岭”主题活动启动 向全省大学生发出倡议

与会领导为五所高校的学生代表授旗，标志着“陕西大学生共护秦岭”主题活动正式启动。

9月29日下午，“陕西大学生共护秦岭”主题活动启动仪式暨首场公益讲座沙龙在西北大学举行。

西部网讯（记者 彭芬 实习生 张倬） 秦岭是中华民族的生态脊柱，是中华文明的摇篮。爱秦岭，护秦岭，高校大学生义不容辞。

为持续深入贯彻落实习近平总书记关于秦岭保护的重要批示指示精神，今天（9月29日）下午，由陕西省委高教工委和西部网、陕西头条客户端联合组织的“陕西大学生共护秦岭”主题活动启动仪式暨首场公益讲座沙龙在西北大学举行，向全省大学生发出“共护秦岭”的倡议。

陕西大学生共护秦岭 带动全社会形成良好氛围

陕西省委宣传部副部长李彬、陕西省委高教工委副书记李智军、西北大学党委副书记孙国华、陕西省委网信办副巡视员周珑、陕西省委高教工委团工委书记刘万斌、陕西省委网信办网络新闻协调处副处长鄢凡军、西部网副总编辑石克刚，以及来自西北大学、西北农林科技大学、西安电子科技大学、西安建筑科技大学、西安外国语大学等高校的600余名师生代表参加了启动仪式。

西北大学党委副书记孙国华在致辞中说，西北大学长期聚焦研究和关注秦岭的地质、生态、文化，逐步形成了地质、地表、资源、环境等优势学科和特色学科，青年学子立足学科特色，将专业背景与环保行动相结合，举办系列环保志愿活动。他希望有更多的年轻力量能够投身于热爱秦岭、敬畏秦岭、研究秦岭、保护秦岭的行动中，积极成为秦岭生态环境的宣传者、努力做秦岭生态文明的建设者、志愿做秦岭生态保护的践行者。

西部网副总编辑石克刚介绍了活动有关情况。他表示，在全省高校大学生中开展共护秦岭主题活动，将充分发挥高校的辐射带动作用。通过本次活动，教育、引导和带领广大教师、学生、家长树立秦岭生态保护意识，形成全社会秦岭生态保护的良好氛围。

西北大学2016级生物科学（基地班）李仕林同学作为学生代表发言。作为一名长期参与秦岭保护行动的志愿者，他呼吁全体大学生主动作为、直面困难、凝心聚智、守护家园，做绿色秦岭的倡导者、推动者、守护者。

启动仪式上，与会领导为西北大学、西北农林科技大学、西安电子科技大学、西安建筑科技大学、西安外国语大学五所高校的学生代表授旗，标志着“陕西大学生共护秦岭”主题活动正式启动。

首场公益讲座沙龙举行 专家讲述引学生共鸣

在随后举行的首场公益讲座沙龙上，西北大学城市与环境学院教授、博士生导师刘康，秦岭环保公益活动志愿者、资深户外教练王小波，西北大学生物科学（基地班）学生李仕林分享了参与秦岭保护工作的经历与感悟。

刘康教授表示，保护秦岭要从整体认识，从细节着手。人类活动应有一定的遵循和准则，要认清哪些区域必须被保护起来，将需要保护的地方画在一个红线内，不触碰、不越界。“秦岭为三秦大地构筑起一道绵延千里的绿色生命线，一个更好、更美的秦岭，需要我们每一个人的努力。”刘康教授说。

西北大学网络传播与新媒体专业2017级学生姚冰玖说，通过此次活动，更加明晰了保护秦岭生态的意义，作为当代大学生，应牢固树立生态保护意识，从身边做起，从小事做起，为大美秦岭做出力所能及的贡献。

线上线下联动全平台展示 号召更多人参与秦岭保护

据悉，本次活动将在各高校校园张贴《陕西大学生共护秦岭倡议书》，引导广大学生积极参与共护秦岭行动；西部网官方微博将联合各高校官方微博，共同开设#陕西大学生共护秦岭#话题，汇集秦岭生态美、景色美、人文美的照片和视频，在全平台展示发布；还将组织参与公益活动的大学生代表、秦岭环境保护专家、守护秦岭的志愿者代表等走进校园，举办“共护秦岭”公益讲座沙龙。

同时，西部网、陕西头条将以图片、文字、音视频和微产品等形式对活动进行全程报道，同时配合线上线下的展示分享，让更多的人自发参与到保护秦岭的行动当中。

编辑： 肖昌希