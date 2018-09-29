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长假出游福利！陕西省80家景区降价 4家景区免费

时间：2018-09-29 18:10:05  来源：西部网-陕西新闻网  

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长假出游福利！陕西省80家景区降价 4家景区免费

记者今天（9月29日）从陕西省物价局官方网站了解到，“十一”黄金周前夕，陕西省秦始皇帝陵博物院、华清宫、法门寺、黄帝陵、大雁塔、大慈恩寺、乾陵、汉阳陵、西安碑林博物馆、陕西牛背梁国家级自然保护区等一批国有旅游景区门票价格下调，降价幅度在10%至20%之间。

西部网讯 记者今天（9月29日）从陕西省物价局官方网站了解到，“十一”黄金周前夕，陕西省秦始皇帝陵博物院、华清宫、法门寺、黄帝陵、大雁塔、大慈恩寺、乾陵、汉阳陵、西安碑林博物馆、陕西牛背梁国家级自然保护区等一批国有旅游景区门票价格下调，降价幅度在10%至20%之间。

截至目前，陕西降价国有旅游景区已达80个，另有4个免费开放。按降价景区2017年购票人数计算，年减少游客门票支出约3.7亿元。

附门票价格情况统计表：

 

编辑： 肖昌希

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