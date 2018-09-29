还群众绿水青山 鄠邑区实现零散违建别墅全部拆除

鄠邑区石井镇蔡家坡村支亮违建别墅拆除现场

鄠邑区石井镇蔡家坡村支亮违建别墅拆除现场

西部网讯（记者 马晴茹 通讯员 田森）伴随着拆除机械的凿挖、洒水车的喷雾降尘，9月29日下午3时许，在秦岭脚下的鄠邑区石井镇，蔡家坡村支亮园林、盆景、栽培违建项目在轰鸣声中开始一点点瓦解。本次行动后，鄠邑区将实现非台账零散违建别墅全部拆除。

秦岭不仅是西安的秦岭，更是中国的秦岭、是中国的生态安全屏障，保护好秦岭，就是为国家守护好生态屏障、为民族把护好生态命门。自秦岭保卫战全面打响以来，西安市委、市政府深入学习贯彻习近平总书记重要批示指示精神，提高站位、迅速行动，坚持算大账、长远账、整体账、综合账，全力投入秦岭北麓违建专项整治工作，持之以恒保护好秦岭这一重要生态安全屏障。

此次拆除的鄠邑区石井镇蔡家坡支亮园林、盆景、栽培违建项目位于秦岭北麓适度开发区，土地来源为租赁，占地面积9280.53平方米，现已建成砖混建筑1宗1栋；鱼塘两处，建筑面积708.91平方米。该建筑未办理和取得相关手续，属非法占地。

拆违现场拉起警戒线，在工作人员的统一调度下，大型拆除机械紧张施工作业，洒水车不断喷雾降尘，整个拆除工作有力有序……9月29日，依据《中华人民共和国城乡规划法》《西安市秦岭生态环境保护条例》《西安市城乡规划条例》和《西安市秦岭生态环境保护管理办法》等法律法规相关规定,鄠邑区组织公安、住建、国土、石井镇政府等部门200余人，机械、洒水车4台，对违建进行拆除。此宗别墅拆除后，鄠邑区将实现非台账零散违建别墅全部拆除。

在拆除现场，一边是机械运行的轰鸣声和被拆别墅碎片瓦砾的掉落声，另一边则是当地村民的叫好声。“今天这次拆除活动村民都拍手称快，希望尽快拆除，恢复生态。”蔡家坡村村民邱磊对记者说。“村民非常支持这次拆除行动，拆除后可以还我们村民生活的青山绿水。”蔡家坡村村民屈伟表示。

据悉，在拆除的过程中，覆土复绿工作也将同步进行。鄠邑区副区长杨战海表示，该区将于29号当晚连夜完成建筑垃圾的清运工作，30日完成黄土覆盖。“通过对违建别墅的整治，还百姓一个美丽的秦岭。”当日，鄠邑区还组织沿山村组干部观摩集中拆除行动，开展警示教育。“现场观看这次拆违行动，思想上深受震撼，接受了一堂活生生的法制教育课。”蔡家坡村监委会主任陈猛对记者说，在今后的秦岭保护工作中，要牢牢坚持法制思维，依法依规依纪办事，让守法者得利，让违法者付出高昂成本，还秦岭以宁静和谐美丽。

记者还连线采访了相关方面的专家学者。“被誉为‘父亲山’的秦岭既是绿水青山，也是金山银山。保护秦岭生态环境，维护水源涵养、水土保持功能，不让她受到破坏和污染，促进人与自然和谐相处，推进生态文明建设，实现经济与社会可持续发展，是我们义不容辞的责任。”市政协委员、西安文理学院生物与环境工程学院院长、教授鲍锋说，从此次秦岭违建专项整治这场战役就能看出从党中央到省市对秦岭保护的决心，希望全社会共同行动起来，积极投入到‘秦岭保卫战’行动中，真正还秦岭自然以宁静、和谐、美丽，共同守护好中华民族永续发展的“生命线”。

当前，秦岭北麓违规建别墅问题专项整治工作已进入攻坚拔寨的关键阶段。鄠邑区进一步夯实责任、凝聚合力，突出重点、集中攻坚，动真碰硬、重拳整治，全面加快秦岭北麓违建整治工作进度。据统计，截止9月28日，该区实际累计拆除违建404宗721处，拆除违建总面积325295.71㎡，其中别墅类29宗330栋347套，面积115351㎡。

编辑： 刘振华