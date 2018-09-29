新闻频道 > 本网原创

国庆假期陕西省公安边防总队全力保障旅客顺利出行

时间：2018-09-29 18:03:14  来源：西部网—陕西新闻网  

分享到微信朋友圈

打开微信，点击 “ 发现 ” ，使用 “ 扫一扫 ” 即可将网页分享至朋友圈。

国庆假期陕西省公安边防总队全力保障旅客顺利出行

国庆假期将至，西安咸阳国际机场又将迎来一个出入境客流高峰，陕西省公安边防总队在节假日期间将维护口岸通行顺畅、安全，保障广大出入境旅客顺利出行。

节假日期间陕西省公安边防总队将保障广大出入境旅客顺利出行。

节假日期间陕西省公安边防总队将保障广大出入境旅客顺利出行。

西部网讯（记者 朱童戈 通讯员 王虹）国庆假期将至，西安咸阳国际机场又将迎来一个出入境客流高峰，陕西省公安边防总队在节假日期间将维护口岸通行顺畅、安全，保障广大出入境旅客顺利出行。

据陕西省公安边防总队预测，国庆假期西安口岸单日客流量将接近9000人次，比9月份日均客流增长约18.6%，增加航班14架次，总执飞航班300多架次，节日期间每日23:00至次日02:00左右为出入境客流高峰时段。

为了营造安全通畅的口岸环境，省公安边防总队已做好了各项准备工作：在出入境现场设置中国公民专用通道，便利中国公民出入境；积极协调航空公司及旅行社，提高出入境旅客信息申报率，方便旅客使用自助查验通道快速通关；对执勤现场各项设备进行全面巡检，确保设备性能良好，运转正常；动态调配警力，科学组织勤务，提高用警效能，全力以赴备战客流高峰,确保中国公民出入境候检时间不超过30分钟。

省公安边防总队也提醒广大出入境旅客：出行前仔细确认护照、通行证、签证等出入境证件完整有效；节日期间错峰出行，充分准备，为办理值机、边防检查、安全检查等手续留有充足时间；在出行中请留意周边提醒指示，选择合适通道、顺畅通关。

编辑： 焦晓珊

分享到微信朋友圈

打开微信，点击 “ 发现 ” ，使用 “ 扫一扫 ” 即可将网页分享至朋友圈。
  • 了解陕西大事 关注陕西头条
  • 陕西本地最火图片社交APP

世相/发现

民生热线

视频

西安解除限行 发展公共交通是缓堵关键

今年国庆以晴好天气为主 早晚温差大需添衣

DISCOVER SHAANXI

忒别忒

典耀长安 神秘歌手来袭！你猜到了吗？

全景

专题