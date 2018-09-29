国庆假期陕西省公安边防总队全力保障旅客顺利出行

节假日期间陕西省公安边防总队将保障广大出入境旅客顺利出行。
节假日期间陕西省公安边防总队将保障广大出入境旅客顺利出行。
西部网讯（记者 朱童戈 通讯员 王虹）国庆假期将至，西安咸阳国际机场又将迎来一个出入境客流高峰，陕西省公安边防总队在节假日期间将维护口岸通行顺畅、安全，保障广大出入境旅客顺利出行。
据陕西省公安边防总队预测，国庆假期西安口岸单日客流量将接近9000人次，比9月份日均客流增长约18.6%，增加航班14架次，总执飞航班300多架次，节日期间每日23:00至次日02:00左右为出入境客流高峰时段。
为了营造安全通畅的口岸环境，省公安边防总队已做好了各项准备工作：在出入境现场设置中国公民专用通道，便利中国公民出入境；积极协调航空公司及旅行社，提高出入境旅客信息申报率，方便旅客使用自助查验通道快速通关；对执勤现场各项设备进行全面巡检，确保设备性能良好，运转正常；动态调配警力，科学组织勤务，提高用警效能，全力以赴备战客流高峰,确保中国公民出入境候检时间不超过30分钟。
省公安边防总队也提醒广大出入境旅客：出行前仔细确认护照、通行证、签证等出入境证件完整有效；节日期间错峰出行，充分准备，为办理值机、边防检查、安全检查等手续留有充足时间；在出行中请留意周边提醒指示，选择合适通道、顺畅通关。
编辑： 焦晓珊
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