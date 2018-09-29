西安鄠邑区复耕复绿加速度 已累计拆违超32万平方米

鄠邑区双威奥林匹克度假村项目复绿进行中。

鄠邑区双威奥林匹克度假村项目复绿进行中。

西部网讯（记者 朱童戈 通讯员 田磊）近日，鄠邑区全力推进违建拆除速度，加速开展拆除后的复耕复绿工作，自黄柏峪绿色驿站复绿完成后，鄠邑区抓住秋雨后的载种良机，先后完成山水草堂项目、亚建高尔夫项目的复绿工作。今天（9月29日），鄠邑区复绿再加速，全面展开对双威项目的复绿工作。

双威奥林匹克度假村项目位于草堂镇，总占地595.678亩。9月4日，该项目单位对2010年8月开始建设的5栋别墅进行自拆，9月14日完成自拆，拆违总面积3763平方米。

记者获悉，在项目方9月22日完成地面其它建筑物及设施500平方米的拆除后，双威奥林匹克度假村项目违建拆除工作全部完成。针对该项目的复绿工作项目，整治专班迅速完成了垃圾清运和覆土平整工作。鄠邑区林业局对按照《秦岭北麓违建专项整治生态恢复工作验收标准》验收合格后，按照复绿计划，开始了8.3亩土地的复绿工作，计划种植油松1400余棵。

亚建高尔夫项目复绿进行中。

随后，记者在亚建高尔夫项目现场看到，一群工人正忙碌地给一片油松浇水。据了解，亚建高尔夫违建拆除后，已经及时完成了违建点的垃圾清运、覆土平整工作，鄠邑区林业局按照相关要求对4.2亩土地进行了验收并复绿，共载种680棵油松，1000余棵竹子。

截止昨天（9月28日），全区累计拆除违建404宗721处，拆除违建总面积325295.71平方米（其中别墅类29宗330栋347套，面积115351平方米）。下一步，鄠邑区将集中力量重点做好覆土平整、复耕复绿工作，持续为秦岭生态屏障再添新绿。

编辑： 焦晓珊