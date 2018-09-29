咸阳机场"十一"预计运送旅客93万人次 国内城市票源充足



咸阳机场为旅客提供真挚热情的服务。

西部网讯（记者 熊惠玲 通讯员 武彦妮）记者今日（9月29日）从西安咸阳国际机场获悉，“十一”国庆期间，咸阳机场预计起降航班6582架次，日均起降约937架次，日均运送旅客约13.3万人次。预计今年“十一”国庆长假，咸阳机场客流量将依然呈现“两头高、中间低”的特点，9月29-30日将是出发旅客最高峰，6日和7日将迎来返程客流高峰。

相较以往，今年国内大部分城市票源充足，部分航线有较低折扣。国内航线方面，除北京、上海、广州、深圳、杭州等传统热点航线客运量大幅增长外，西安至国内各主要城市及热点旅游城市的航线客运量均增长显著。国际方面，由于近年来签证办理便利化水平不断提高，对中国公民实施免签或落地签的城市如泰国曼谷、普吉岛、苏梅岛、清迈以及尼泊尔加德满都、柬埔寨暹粒等东南亚热点旅游城市的航线客流也迅猛增长。

为保证出行，国庆期间，咸阳机场开展多项特色温馨服务，让旅客感受如家般便捷温馨的出行服务体验。

编辑： 熊惠玲