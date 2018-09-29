宝鸡18名男子组队盗窃23辆摩托车 涉案金额10万余元

9月29日，宝鸡市公安局渭滨分局清姜派出所举行被盗财物发还大会，向失主发还摩托车。

群众送锦旗向民警致谢。

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞 通讯员 孙力）宝鸡市18名男子意欲组建“趴赛摩托车车队”，先后疯狂盗窃趴赛摩托车23辆。日前，宝鸡市公安局渭滨分局清姜派出所经过缜密侦查，成功打掉这个系列盗窃摩托车犯罪团伙，现已抓获11名犯罪嫌疑人，追回被盗摩托车13辆，破获系列盗窃摩托车案23起，涉案金额10万余元。9月29日，宝鸡市公安局渭滨分局清姜派出所现场向受害群众发还了追回的摩托车，获得群众称赞。

西部网记者了解到，今年7月，渭滨分局清姜派出所辖区连续发生3起趴赛摩托车被盗案件。接到报案后，清姜派出所立即组织5名精干警力成立专案组，认真仔细开展现场勘查，提取现场痕迹物证，确定盗窃作案时间和作案来去路线，并扩大调查走访范围和区域。办案民警结合调取的沿途20余处视频监控录像，详细比对研判分析作案特点规律。办案民警经过前期大量扎实摸排调查后，综合应用图侦、技侦、网侦、信息等手段，最终确定嫌疑人身份和活动轨迹。

8月10日凌晨，专案组民警经过连续28小时蹲守，成功抓获4名犯罪嫌疑人。8月11日，民警根据嫌疑人供述，乘胜追击，再次抓获盗车团伙主要盗窃嫌疑人秦某等人，追回被盗摩托车4辆。专案组根据越来越多的线索，顺线跟踪抓捕，截止目前，已总共抓获盗窃摩托车犯罪团伙成员11名。

警方经侦查查明，自2018年4月份以来，秦某等18名男子意欲组建“趴赛摩托车车队”，便伙同张某等人窜至宝鸡市渭滨区、金台区、高新区、陈仓区等地，盗窃摩托车23辆，涉案金额10万余元。

目前，警方现已追回被盗摩托车13辆，其余嫌疑人被警方列为网上在逃人员。

编辑： 焦晓珊