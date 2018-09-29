西安铁路多措施保障旅客出行 加开北京峨眉山等方向列车301趟

西部网讯 记者今天（9月29日）从中国铁路西安局集团有限公司获悉，今年国庆黄金周西安局集团公司预计发送旅客450万人次，10月1日客流高峰日预计发送旅客将超过60万人次。为缓解大客流，西安局将通过加开列车、重联运行、扩编运能等多种方式增加运力，保障旅客出行。
目前，预计将加开西安至北京、峨眉山、宝鸡等方向的旅客列车共301趟。节日期间，还会根据具体的客流情况实时增开列车，满足旅客出行需求。
列车的开行方案如下：
一、列车加开方案
㈠动车组加开情况：
1、西安北～北京西G662/G669次
9月28日—10月7日西安北～北京西间加开G662/G669次。自10月8日两端始发站起，西安北～北京西G662/G669次逢周五、周六、周日、周一及高峰期开行。
2、西安北～北京西G4018/7次
9月28日—10月4日、7日西安北～北京西间加开G4018/7次。
3、西安北～峨眉山D4109/10次、西安北～宁强南D9407/8次
9月28日—10月4日西安北～峨眉山间加开D4109/10次。9月29日、10月1日西安北～宁强南间加开D9407/8次。
4、西安北—宝鸡南D6803次、宝鸡南—延安D5084次、延安—西安北D5085次、西安北～延安D5090/1次
9月29日—10月7日西安北—宝鸡南间加开D6803次、宝鸡南—延安间加开D5084次、延安—西安北间加开D5085次、西安北～延安间加开D5090/1次。列车重联开行。自10月8日始发站起，西安北—宝鸡南D6803次、宝鸡南—延安D5084次、延安—西安北D5085次、西安北～延安D5090/1次开行日期另行通知。
5、西安北～延安D9400/399次
9月30日，10月1日、6日、7日西安北～延安间加开D9400/399次。
6、西安北～宝鸡南D9387/8次
9月29日，10月1日、7日西安北～宝鸡南间加开D9387/8次。
7、西安北～宝鸡南D9389/90次
9月30日，10月6日西安北～宝鸡南间加开D9389/90次。
㈡普速列车加开情况：
1、安康～乌鲁木齐K4628/9 K4630/27次
9月29日至10月6日安康—乌鲁木齐间加开K4628/9次，10月1日至8日乌鲁木齐—安康间每日加开K4630/27次。
2、西安～西宁K4611/2次
9月28日至10月6日西安—西宁间加开K4611次，9月29日至10月7日西宁—西安间加开K4612次。
3、西安～宝鸡Z9221/2次
10月1日、2日、7日西安～宝鸡间加开Z9221/2次。
4、西安～宝鸡T4233/4次
9月30日，10月1日、7日西安～宝鸡间加开T4233/4次。
5、西安～潼关K8180/79次
9月28日—10月7日西安～潼关间加开K8180/79次。自10月8日始发站起，西安～潼关K8180/79次逢周五、周六、周日和高峰期开行。
6、西安～渭南K5448/7次
9月30日，10月1日、6日、7日西安～渭南间加开K5448/7次。
7、西安～宝鸡K5449/50次
9月28日—10月7日西安～宝鸡间加开K5449/50次。
8、西安～宝鸡K8199/200次
西安～宝鸡间K8199/200次已开行。
9、西安～万源K8216/7 K8218/5次、万源～安康0K8220/K8219次
西安～万源K8216/7 K8218/5次、万源～安康0K8220/K8219次已开行。
10、宝鸡～神木T4232/1次、宝鸡～潼关T4236/5次
9月28日—10月7日宝鸡～潼关间加开T4236/5次、宝鸡—神木间加开T4232次，9月29日—10月8日神木—宝鸡间加开T4231次。
11、西安～彬县K5451/2次、西安～安康K5456/7 0K5458/5次
9月28日—10月7日西安～彬县间加开K5451/2次。10月1日、7日西安～安康间加开K5456/7 0K5458/5次。
12、西安～榆林K5480/79次
10月1日、2日、7日西安～榆林间加开K5480/79次。
13、西安～韩城K8244/3次
9月28日—10月7日西安～韩城间加开K8244/3次。自10月8日始发站起，西安～韩城K8244/3次逢周五、周六、周日和高峰期开行。
二、列车重联、扩编方案
1、西安北～青岛北G1856/7 G1858/5次、西安北～汉中D6857/64次
10月1日西安北开G1856/7次，10月2日青岛北开G1858/5次，重联开行。10月1日西安北～汉中D6857/64次重联开行。
2、西安北～义乌G1900/897 G1898/9次
9月30日至10月6日西安北～义乌G1900/897 G1898/9次扩编开行。
3、西安北～上海虹桥G1926/3 G1920/1次
10月5日、6日西安北开G1926/3次，10月6日、7日上海虹桥开G1920/1次改扩编开行。
4、郑州—西安北G2001次、西安北～上海虹桥G1942/39 G1924/5次、西安北～汉中D6861/68次
10月5日、6日郑州开G2001次重联开行。10月5日、6日西安北开G1942/39次，10月6日、7日上海虹桥开G1924/5次重联开行。10月5日、6日西安北～汉中D6861/68次重联开行。
5、西安北～成都东DJ8861/D1920次、D1937/50次
9月30日、10月6日西安北～成都东DJ8861/D1920次、D1937/50次重联开行。
6、西安北～西宁D2687/96次
10月1日西安北～西宁D2687/96次重联开行。
7、西安北～成都东D1927/40次、D1925/38次，西安北～汉中D6851/54次，西安北～延安D5092/81次
9月30日—10月29日西安北～成都东D1927/40次，10月1日—30日西安北～成都东D1925/38次重联开行。9月30日—10月29日西安北～汉中D6851/54次，西安北—延安D5092次重联开行。10月1日—30日延安—西安北D5081次重联开行。
8、西安北～西宁D2685/94次、D2689/98次，西安北～兰州西D2665/58次
9月28日、29日、30日，10月5日、6日、7日西安北开D2685次、D2665次，西宁开D2694次，9月29日、30日，10月1日、6日、7日、8日兰州西开D2658次、西安北开D2689次、西宁开D2698次重联开行。
三、其他调整方案
1、西安～重庆K1002/3 K1004/1次
10月1日至7日由始发站起，西安—重庆K1002/3次改为宝鸡始发。10月1日至7日由始发站起，重庆—西安K1004/1次改为宝鸡终到。
铁路部门提醒，国庆黄金周期间，客流大幅增加，热门方向列车票额紧张，请旅客朋友们做好行程规划，提前购买车票出行。节假日期间，旅客集中到达车站现象尤为突出，在实名验证、安检，特别是购、取票环节会出现长时间排队等候现象。若卡点出行，容易造成行程延误，且由于小长假票额紧张，改签后续列车难度较大，请网购车票的旅客尽量提前至火车站或火车票代售点换取纸质车票；未提前换票的旅客请务必提早到达车站，预留充足时间换取纸质车票乘车，避免耽误行程。
编辑： 张娟
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