奇思妙想脑洞大开 首届陕西科学实验展演大赛精彩落幕

首届陕西科学实验展演大赛在陕西省科技资源统筹中心举行。
西部网讯（记者 熊惠玲）神奇的火、透明的显示屏、小和尚的奇妙化学之旅、光催化氧化降解印染废水实验、自制原子光谱观察仪……一个个脑洞打开、丰富奇妙的实验出现在首届陕西科学实验展演大赛的比赛现场。
为深入实施创新驱动发展战略，大力“普及科学知识、弘扬科学精神，提高全民科学素养”，9月28-29日，首届陕西科学实验展演大赛在陕西省科技资源统筹中心举行。此次大赛由陕西省科学技术厅、陕西省教育厅共同主办，陕西省科技资源统筹中心承办。
9月28日，近百组复赛选手自行展示物理、化学、生物学科相关的实验，经过激烈的比拼，共有20支队伍晋级决赛。最终，来自陕西科学技术馆的周佳星与张智毅、西安市第六十六中学郑叶桐与刘婷、西安市第八十五中学的倪侃与赵云轩、西安市曲江第一小学的杨帆与郭莉获得大赛一等奖。
来自秦始皇帝陵博物院的魏珊与齐文静、西北农林科技大学的姜建刚与李有为、陕西自然博物馆的梁文与赵憬嵘、中国科学院西安分院的王永华与王伟、渭南市食品药品检验所的韩金龙与董梅、汉中职业技术学院的张艳艳与王翠华获得大赛二等奖。
来自西安高陵区第一中学的孔祥茜与卢亚平、西安建筑科技大学的苏含笑与葛碧洲、西北大学的王俪锦与封婕、陕西自然博物馆的段淼与张聪、商洛职业技术学院的李婷与白星星、西京学院理学院的李丹与郝孟洁、陕西水利博物馆的王娇与邵宇欣、西安航空学院的方向青与马宁、安康市汉阴县汉阴中学的杨烨与谢凯获得三等奖。
中国科学院西安分院、渭南市科技局、安康市教育局、榆林市科技局、秦始皇帝陵博物院获优秀组织奖。大赛从6月份起开始报名，得到了科研院所、高校、中小学等社会各界的广泛关注。通过各单位的预赛筛选，8月中旬，组委会曾邀请相关专家和2017年全国实验展演大赛获奖团队为选手进行针对性强的赛前辅导培训。赛后，我省将推荐优秀选手参加10月在北京举行的全国实验展演大赛。
编辑： 熊惠玲
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