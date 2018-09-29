西影60周年纪念活动进入倒计时 陈凯歌等大腕将到场助阵

10月9日，西影60周年纪念活动之“我们的西影时光”主题活动将拉开帷幕。

建厂初期的西影。



西部网讯 《老井》《人生》《红高粱》《大话西游》……一部部脍炙人口的佳片深入人心，其背后是西影60年不断缔造出的光影传奇。

2018年10月8日，第五届丝绸之路国际电影节开幕式暨西影60周年纪念大会将在电影圈子•西影电影产业集聚区举行，共同庆祝西影60华诞，为“一带一路”倡议五周年献礼；10月9日，西影60周年纪念活动之“我们的西影时光”主题活动也将拉开帷幕，张嘉译、陈凯歌等大腕届时到场助阵，众星云集相聚光影筑梦之地，共话往昔情谊，共同纪念这历史性的时刻。

从1958年西影首部彩色纪录片《古都青春》和首部故事片《雪海银山》开拍至今，西影已经走过60个年头。

回望来时的路，西影出品故事片300多部，生产电视剧200多部2000余集，以及大量的科教片、纪录片、专题片，荣获包括“金熊奖”在内的国际各类奖项80多项，获“五个一工程奖”“华表奖”“金鸡奖”“百花奖”等国内各类奖项200多项。每一部优秀的影片都记录着西影人的荣光和汗水，标志着西影的光辉历程。

60年来，西影初心不变，改革成果正逐步铺陈。“电影圈子•西影电影产业集聚区”即将建成开放，一个开放共享、 共生共荣的电影产业生态圈将打开围墙，对外开放；《扶眉战役》、《再见汪先森》《战争零距离》等影视项目陆续启动……西影，以“百年电影企业，百亿电影集团”为目标，以不变的初心去加强创作、讲好中国故事！

据悉，自10月9日起，电影圈子•西影电影产业集聚区将首次对外开放，并将有持续6天的现场体验活动，三十多部西影出品的优秀影片一应俱全，经典老爷车和放映机等释放西影独特的文艺底蕴。10月10日，将举行西部电影合作发展座谈会，业内专家齐聚一堂，共话西部电影未来发展之路。

编辑： 熊惠玲