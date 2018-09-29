陕西新闻舆论战线“三项学习教育”培训班在西安举行

西部网讯（记者 朱童戈）由省委宣传部、省记协举办的为期三天的全省新闻舆论战线“三项学习教育”培训班（第一期）培训班今天（9月29日）结束。

本次培训班，主要是为了深入学习贯彻全国宣传思想工作会议精神和学习领会习近平总书记关于新闻與论工作重要论述，进一步加强我省新闻舆论工作队伍建设，提高新闻从业人员政治理论水平和业务素养，推动全省新闻舆论工作再上新台阶。

在本次培训班上，省委宣传部副部长李彬首先传达学习了全国宣传思想工作会议精神，省记协主席薛保勤、省委宣传部副部长王吉德等授课人分别作了《提升新闻从业人员职业操守的若干思考》、《讲好中国故事》等专题报告。

参加本次培训班的陕西日报社、陕西广播电视台、西安日报社等新闻媒体分别交流了本单位开展“三项学习教育”活动的经验做法。培训班上，来自全省媒体代表认真学习、积极思考、广泛交流，共同就做好新时期新闻媒体舆论工作进行了深入学习研讨。

在今天进行的培训班小结中，省委宣传部副部长李彬对近期做好新闻舆论工作提出了三点要求：一是自觉担负起新时代宣传思想工作的使命任务；二是加强正面宣传；三是切实加强新闻舆论工作队伍建设。李彬说：“广大编辑记者要多到基层、多到一线、多到群众中去，掌握第一手资料、获取鲜活的素材，用心灵触摸基层冷暖、用镜头记录社会巨变、用笔尖谱写时代华章，为全省改革发展营造昂扬向上的舆论氛围。”

记者了解到，省级各新闻单位主要负责同志，省级新闻单位分管新闻采编业务副总编、副台长及新闻采编业务部门负责同志，各市（区）党报、广播电视台主要负责同志，共计100余人参加了这次培训。

编辑： 焦晓珊