2018中国烹饪始祖伊尹祭拜系列活动在合阳举行

追思先贤功绩 传承伊尹文明

西部网讯 9月29日上午10时，伴随着九声钟鸣，2018年中国烹饪始祖伊尹祭拜系列活动在陕西省合阳县莘国水城伊尹广场拉开帷幕。

本次活动以“薪火匠心•感知华夏”为主题，由中国烹饪协会、陕西省商务厅、渭南市人民政府主办，渭南市商务局、合阳县人民政府承办，来自各方代表、社会团体，以及全国各地的厨师精英和游客共2000余人参加了本次祭拜活动。

伊尹故里 诗经合阳

合阳，地处陕西关中东部，辖12个镇（街道），215个村（社区），总人口51万，总面积1437平方公里。

合阳历史源远流长，古称“有莘国”，是中华民族的发祥地之一，这里演绎过周文王迎娶太姒的爱情故事，谱写过“关关雎鸠，在河之洲，窈窕淑女，君子好逑”的千古佳句。“三皇五帝”之一帝喾安葬于此，孔子高徒子夏设教于此，汉隶精品《曹全碑》出土于此，中国烹饪始祖、商代名相伊尹耕于此。所以，合阳素有“伊尹故里•诗经合阳”的美誉。

近年来，合阳县先后成功创建国家卫生县城、国家园林县城、国家义务教育发展均衡县、获得国家文明城市提名资格、省级环保模范县，荣获中国生态魅力县、全国美丽乡村建设先进县，是国家级生态示范县、中国烹饪之乡、中国诗经之乡、中国红提之乡、中国民间文化之乡等荣誉。

在推进县域经济社会发展，实现追赶超越的同时，合阳县委、县政府高度重视餐饮服务业发展，以“餐饮业促进旅游业发展，旅游业推动餐饮业质量提升”，相辅相成，相得益彰，成功创建“中国黄河生态美食名城”。

中国烹饪始祖伊尹一生忧国忧民，《孟子•万章上》曰：“伊尹耕于有莘之野，而乐尧舜之道焉”。他将“以鼎调羹”“调和五味”等理论用于治理天下的实践，是中华优秀传统文化的代表。为了纪念伊尹的杰出贡献，继承和发扬伊尹身上蕴含的顽强拼搏、自强不息的民族精神，展示中华烹饪的独特魅力，合阳县已连续三年并将长期承办中国烹饪始祖伊尹祭拜活动。

原创表演 庄严恢弘

金黄色的旗帜在风中飘展，8块LED屏幕画面跟随活动的节奏不停变换，活动现场在绿植的装点下，分外庄严、肃穆。

本次祭拜活动以原创祭拜舞蹈《飞天》正式拉开帷幕。共分为“钟鸣九州•华夏共祭，传承匠心•凝心聚魂，华彩乐章•继往开来”三个篇章。活动主题鲜明，大气磅礴，将合阳古老文化从历史脉络中挖掘展现：通过古老的祭拜仪式，将合阳传统饮食文化呈现在世人面前；以原创史诗编排的舞蹈，为整场活动营造出厚重的仪式氛围；庄重肃穆的祭奠大典和气势恢宏的歌舞表演，让现场观众感受震撼。

“巍巍华夏、泱泱大邦，夫礼之初，始诸饮食。百万年史，绵延流长，筵宴溢彩，风味流光……”为了让祭拜活动凸显价值，活动组委会专门创作了大型歌舞《飞天》、《名垂青史》等，演员们身着汉服，手持竹简，在舞台上诵读专门为活动创作的诗篇，分立在舞台两侧遥祭伊尹雕塑，带有浓郁的中华传统韵味。

为伊尹雕像敬献花篮环节将活动引入高潮。

来自中国烹饪协会、陕西省商务厅、渭南市、合阳县、陕西省餐饮商会、第八届中国烹饪技能大赛陕西赛区获奖厨师代表，在礼仪人员的引导下，缓缓走向舞台中央向伊尹雕像敬献花篮。在恢弘的背景音乐的衬托下，伊尹雕塑更显庄重。

中国烹饪协会会长姜俊贤宣读了祭文。

通过对烹饪始祖的祭拜，彰显了弘扬传统文化，振兴中华美食的决心和勇气。

薪火匠心 传承发扬

传承，是将中华民族传统文化发扬光大的重要途径。

“此次活动通过各种舞蹈和节目的编排，就是要用艺术手段把当代人对伊尹文化的传承表现出来，共同缅怀伊尹功绩，弘扬伊尹文化，在新时代下传承匠心精神。”活动总导演李晓东介绍说。

活动现场，中国烹饪协会授予陕西省商务厅“中餐（陕菜）文化国际传播特别贡献奖”，授予渭南市 “中餐（陕菜）国际化推广特别贡献奖”，授予合阳县“中餐传统文化推广特别贡献奖”，授予陕西省餐饮商会“中餐（陕菜）文化国际传播贡献奖”。

典礼上还对第八届全国烹饪技能大赛陕西赛区获奖厨师进行了表彰颁奖。

活动现场颁发的各类奖项，是对行业内匠心和初心的褒奖，更是对伊尹文化的传承与传扬的褒奖。

祭拜活动后，中国黄河生态美食名城美食文化周等系列活动同时在莘国水城举行。

“2018年中国烹饪始祖伊尹祭拜”系列活动的举办，极大地弘扬了中华饮食文化、促进了餐饮转型升级，提升了陕菜知名度和合阳县在文化定位、餐饮品质、旅游品牌上的美誉度和影响力，推动了合阳县三产服务业大发展、大繁荣。（文/赵蕴清 图/水莲花 陈子阳）

编辑： 刘振华