今年国庆天气极给力！陕西大部地区晴好 适合出游

“2018年国庆节假日全国天气大会商暨全省天气预报会商”现场
西部网讯（记者 朱童戈）今天（9月29日）上午，记者从“2018年国庆节假日全国天气大会商暨全省天气预报会商”会上了解到，预计国庆节期间，陕西省前期（1—4日）以晴天间多云为主，大部分时间适合外出旅游，后期（5日）全省有一次降水天气过程。
国庆出行高峰天气展望。
在交通气象方面，陕西省气象服务中心副首席张宏芳介绍，“在国庆节期间，1—4日全省以晴到多云为主，公路交通基本无影响，中后期雨和大雾天气会影响公路部分路段。我省铁路、航空交通基本不受天气影响。”预计今年国庆节全省高速公路日均流量为170万车次，较平日增长90%。
陕西气象台首席预报员侯建忠介绍国庆期间陕西天气情况。
陕西气象台首席预报员侯建忠告诉记者，今年国庆期间1—4日陕西省大部分地区维持晴好天气。“5日陕北北部、关中西部和陕南西部会出现一次较弱的阵性降水，会有一定的降温，但降温主要影响的是陕北地区，此次降雨过程较弱，以小雨和小阵雨为主，对大家的出行和旅行影响不大。”
侯建忠还表示，国庆期间陕西省的气温变化虽然不大，但是昼夜温差还是比较明显的，陕北地区的最低气温预计为3～4℃，最高气温预计达到20℃以上，昼夜温差会达到10～20℃，建议大家在出行的时候适时增减衣物。
未来天气状况：
9月30日：全省多云转晴天。
10月1日：全省晴天间多云，全省有4～6℃的降温。
10月2日：全省晴天间多云。
10月3日：全省晴天间多云。
10月4日：全省晴天间多云。
10月5日：全省多云转阴天，陕北北部、关中西部、陕南西部地区有小雨。陕北北部有6级左右偏北风并伴有4～6℃降温。
10月6日：全省阴天转多云，陕南南部有小雨。
10月7日：全省多云。
编辑： 焦晓珊
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