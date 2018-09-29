陕西省文化厅圆满完成中国驻巴基斯坦国庆招待会演出任务。

西部网讯 今年是中华人民共和国建国69周年，在国庆节来临前夕，由陕西省文化厅组织的文化交流团为巴基斯坦政要，在巴各国外交人员，中资企业、留学生代表和大使馆工作人员奉献了一场极具中国特色的演出。

巴基斯坦国儿童合唱两国国歌，拉开了国庆招待会演出的序幕。亮相本场招待会的节目，是对参加9月26日天涯共此时——文化交流专场演出的节目进行了一番精简后敲定的。《宫廷鼓舞》展现了盛唐时代的大气豪迈，《茉莉花开》以茉莉花为切入，将中国女性温婉的一面表现的淋漓尽致。民乐合奏《春江花月夜》让现场不少中国人不由自主的一边哼唱着，一边摇着头，而一曲《送你一个长安》则将现场气氛推向了高潮。

参加国庆招待会的中国能建驻巴基斯坦代表处总代表陈韬表示，在异国他乡看到这台由陕西文艺工作者带来的演出，自己非常开心。他说随着一带一路倡议的深化，越来越多中国文化交流团体来到巴基斯坦，不仅让他们饱了眼福和耳福，也拉进了他们这些在巴基斯坦工作的中国人与祖国的距离，他希望能有更多这类的活动。

据中国驻巴基斯坦大使姚敬介绍，本次招待会是驻巴基斯坦大使馆第一次在馆舍内进行国庆招待会，他很荣幸能邀请到陕西的文化艺术团队为这场中巴两国重要的双边活动助兴。姚敬代表中国驻巴基斯坦大使馆，对为演出顺利进行而付出辛勤劳动的陕西文艺工作者表示感谢，同时也对陕西省人民政府、陕西省文化厅这一年来，为促进“一带一路”民心相通，多次赴巴基斯坦进行文化交流活动表示感谢。