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国庆期间不安排停电检修 国网西安供电公司全力保电

时间：2018-09-29 15:10:27  来源：  

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国庆期间不安排停电检修 国网西安供电公司全力保电

2018年国庆长假将至，为确保广大市民度过一个欢乐祥和的假期，国网西安供电公司提前安排，编制国庆保电工作方案和应急方案，确保24小时值班。除应急抢修外，国庆期间将不安排停电检修工作。

西部网讯 2018年国庆长假将至，为确保广大市民度过一个欢乐祥和的假期，国网西安供电公司提前安排，编制国庆保电工作方案和应急方案，确保24小时值班。除应急抢修外，国庆期间将不安排停电检修工作。

西安供电公司编制国庆保电工作方案和应急方案，明确保电轮值人员，确保24小时值班。逐台区开展配变负荷及电压测量，重点解决配变和线路供电能力不足的问题。全面开展供电设施隐患排查，及时消除隐患缺陷。加强电网运行维护，严格停电管控，扎实做好客户侧隐患排查和督促治理工作。

为确保国庆期间安全可靠用电，西安供电公司及早安排人员于9月中旬完成了辖区内高危重要客户、党政机关、重要活动场所、交通枢纽、广播电视台、大型居民小区、旅游景点、供热供气供水加压站的安全用电隐患排查，督促客户整改，实现了通知、报告、服务、督导“四到位”。

节日期间，西安供电公司各级城乡营业窗口将严格按照国家规定的放假时间要求，合理安排节日期间营业窗口人员值班，提前做好智能卡表客户节日期间购电提示、宣传工作。同时，加大抢修力量，足额配置抢修备品备件，确保发电车处于良好的备用状态。

除应急抢修外，国庆期间将不安排停电检修和电能表正常更换及客户接入工作。故障抢修时尽可能减少停电影响范围，压缩停电时间。

编辑： 沈晓芳

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