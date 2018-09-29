扛鼎传动系统国际一流 法士特2030年目标800亿

9月28日，陕西法士特汽车传动集团有限责任公司在企业发源地——宝鸡新落成的中轻卡变速器基地举办“法士特科技表彰暨创新发展推进大会”，庆祝建厂50周年。

陕西省副省长、宝鸡市委书记徐启方出席大会并讲话。

宝鸡市委副书记、市长惠进才为法士特颁发“宝鸡市科技创新突出贡献企业”奖牌。

西部网讯（记者 鲁鹏飞）9月28日，陕西法士特汽车传动集团有限责任公司在企业发源地——宝鸡新落成的中轻卡变速器基地举办“法士特科技表彰暨创新发展推进大会”，庆祝建厂50周年。陕西省副省长、宝鸡市委书记徐启方出席大会并讲话。

砥砺奋进50年 法士特回“故乡”宝鸡庆生

1968年，为响应国家“三线建设”的号召，改变我国汽车工业缺重少轻的被动局面，来自五湖四海的法士特第一代创业者，在宝鸡市同峪沟内，勠力同心、艰苦创业，研制生产出了我国第一代为军用越野汽车配套的变速器，实现了国产重型汽车变速器从无到有的重大突破。

法士特第800万台重型变速器下线。

法士特功勋变速箱。

50年来，一代代法士特人前赴后继，如今的法士特已成为我国齿轮行业唯一一家年产销超百亿元企业，拥有核心技术专利600多项，形成年产销汽车变速器100万台、齿轮5000万只和汽车锻件10万吨的综合生产能力。产品广泛出口美国、澳大利亚、东欧、南美、东南亚、中东等十多个国家和地区。市场占有率超过70%，市场保有量超过700万台。目前，法士特中轻卡变速器基地已在宝鸡高新区建成。

陕西省副省长、宝鸡市委书记徐启方在讲话中高度赞扬法士特作为改革开放的亲历者和实践者，以国企的爱国情怀和责任担当，全面印证了改革开放艰苦卓绝的奋斗历程和伟大成就。希望法士特集团公司在50年发展新起点上，不忘初心、不辱使命、不负未来，认真践行我省“五新”战略，深化供给侧改革，不断提升核心技术自主创新能力，进一步培育创新动能，加快企业转型升级，打造新时代国企高质量创新发展的新格局，在建设创新型国家的伟大征程中展示无愧于时代的新风采。

陕西省国资委副主任李宏军在致辞中向法士特50年来取得的辉煌成就表示衷心的祝贺，并期望法士特肩负起推动经济社会高质量发展的重大使命，充分发挥好行业排头兵和省汽车产业主力军作用，初心不改、接续奋斗，进一步弘扬老一辈法士特人自力更生、艰苦创业的光荣传统，将法士特改革创新发展的事业放到全省经济建设和全国汽车工业发展大局中去谋划、去推进，自我加压、顽强拼搏，不断提升综合实力和经济效益，努力将改革发展成果惠及广大职工群众，为振兴民族汽车工业和打造汽车产业强省，奋力追赶超越作出新的更大的贡献。

推进会上，宝鸡市委副书记、市长惠进才为法士特颁发“宝鸡市科技创新突出贡献企业”奖牌，宝鸡市委常委、副市长王宁岗宣读宝鸡市表彰决定。

法士特集团党委书记、董事长严鉴铂表示2030年，法士特要实现3331战略结构调整和销售收入800亿元目标。

法士特2030年目标销售收入800亿

“2030年，法士特要实现3331战略结构调整和销售收入800亿元目标，成为传动系统国际一流大型企业集团。”法士特集团党委书记、董事长严鉴铂主题发言掷地有声，“50年沧海桑田，法士特人艰苦创业，虽历经苦难，却从未言弃。”“50年波澜壮阔，法士特人虽披星戴月，却从无到有、从小到大、从弱到强。”“50年凤鸣岐山、薪火相传，法士特人与志同道合的前行者们一路互勉，在中国汽车的工业发展史上留下了光辉足迹，问鼎重型汽车传动系的峰巅。”

“未来的法士特，不仅要在商用车全系列变速器领域继续保持领先优势，更要加速新能源传动系统的升级换代，加快进入非公路传动市场，创新协同型发展模式，打造纵深化发展的产业增值链。”面向未来，严鉴铂董事长信心满满地说到。

会上，法士特集团党委副书记、总经理马旭耀宣读了《关于对S系列变速器等50项优秀科技创新项目进行表彰的决定》，分别授予3个项目科技创新一等奖、6个项目科技创新二等奖和10个项目科技创新三等奖，同时对31个科技创新优秀奖项目进行了表彰奖励。

编辑： 韩睿