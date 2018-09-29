行人闯红灯将被严查 西安开展"人守规"专项整治活动

西安市文明交通“人守规”专项整治活动正式启动。

西部网讯（记者 刘望）9月29日上午，西安市文明交通“人守规”专项整治活动正式启动。

去年5月以来，西安开展文明交通“车让人”活动，取得了明显成效。但是，随着“车让人”的推进，行人和非机动车不遵守交通法规的诸多问题令驾驶员头痛不已。为此，西安市文明办、市公安局交警支队决定，在全市组织开展文明交通“人守规”专项整治活动。

交警部门将以市中心区核心区和主干道路为重点，重点查处行人和非机动车交通违法行为。对行人闯红灯、翻栏杆、乱穿马路和电动车（自行车）逆行、闯红灯、走机动车道、上高架桥、走下穿隧道等交通违法行为，依照《道路交通安全法》和《西安市文明行为促进条例》，严查重处。

交警部门还将充分运用科技手段提升执法效能，推广人脸识别技术监控系统，积极探索交通“人不守规”处罚与失信联合惩戒机制的有效对接，落实对行人和非机动车交通违法行为的依法惩处。

对行人闯红灯和非机动车逆行、闯红灯、走机动车道等违法行为，坚决依据《西安市道路交通安全条例》处以20－50元罚款，拒不接受处罚的可暂扣其非机动车辆，情节恶劣的可采取扣留等强制措施，并将其违法行为信息记入个人信用档案。

据了解，“车让人”活动启动至今，共查处车不让人违法行为76.5万例，今年以来查处非机动车违法194239例，行人违法89409例。

编辑： 刘望