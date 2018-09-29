稻花香里说丰年 汉阴凤堰古梯田喜迎丰收

西部网讯（陕西广播电视台《今日点击》记者 王伟民 张鑫）金秋是收获的季节，庄稼人辛辛苦苦忙碌一年，等的盼的就是这个时候。进入九月以后，陕西省各地的水稻陆续成熟进入收割期，由于今年雨水均匀，水稻长势良好。今天，就让我们跟着记者的镜头，一起到汉阴凤堰古梯田，去和那里的群众一起感受丰收的喜悦。

凤堰古梯田位于汉阴县漩涡镇，共有一万两千多亩，其中水稻种植面积三千多亩。每到秋季，水稻成熟，漫山遍野都是一片诱人的金黄。今年进入九月以后，由于连阴雨，水稻收割受到影响，村民黄发展家的水稻因此就没有收完。9月21日，天气放晴，一大早，他就和爱人准备进田收稻。

汉阴县漩涡镇堰坪村村民黄发展：“阴雨阻隔嘛，这可能即将收完了吧，肯定很急，下雨对收稻子还是有点影响。”

如今，很多村民都选择使用收割机来收割水稻，但黄发展却还带着老一套传统的收割装备，除了镰刀，还有一个大家伙，那么，这是做什么的呢？

黄发展：“这个收的只有一小块地了，你说弄个机械它太麻烦，再一个你面积小他不赚钱的话也不来，刀口向下，这样子比较安全。”

别看黄发展两口子已经年过半百，但割起水稻来却十分麻利，收割一阵之后，他们带来的大家伙就要派上用场了。

黄发展：“这叫拌桶，这是筛子，遮挡席，很原始的工具，现在很少用了，零星地用一些，以前全是用这个东西。”

别看这套工具看起来简单，它却是多少年来机械化没有普及时群众收割水稻的主要工具。割下的稻子扎成小捆，一人或两人用力在拌桶里摔打，就能实现稻子和秸秆的分离。

黄发展收割水稻使用的是镰刀、拌桶这样的传统工具，而在不远处另一片田地里，同样50多岁的村民吴大佑则正在使用中型收割机收割水稻。吴大佑他们家总共有十亩稻田，之前他一直是给别人收，现在终于轮到了自己家的。

汉阴县漩涡镇堰坪村村民吴大佑：“机械的收割一般就是省人，省力，再加上它的速度快，你像一般的农民在这一季，最怕就是连阴雨或是暴雨造成损失。”

吴大佑说，之前他给别人收了五六天，就挣了两三千元，他家今年的十亩水稻长势不错，如果天气好，三四天就能收完，又能有两三万元的收入。

吴大佑：“一般就是包装以后发给游客，喜悦，高兴，丰收季嘛。”

吴大佑家的地多，加上有机械工具，他的水稻一般都是自己加工然后卖出去。而黄发展家总共只有三亩水稻，他收回来的水稻吃不完怎么办呢？

黄发展：“以前吃不完就弄到集镇上去卖，花时间么，你来去就得一天，有时候卖掉，有时候它不好卖，现在就是合作社整体来收呢。”

黄发展告诉记者，离他家几十米远就有一家合作社，他现在种水稻，虽然还是在自家的地里，可是种子、有机肥，都不用他操心，他只需要下点苦力，按照人家的要求把水稻种好，就不愁销售。

杨明荣：“谷子晾晒干了没？我问你谷子晾晒干了没？”

黄发展：“嗯。”

杨明荣：“晾晒干了之后赶快给我拿来。”

黄发展：“好。”

杨明荣：“314斤，你先拿500块钱，完了剩下晒干的再拿过来。”

黄发展：“行，行。”

只用了不到十分钟，黄发展就拿到了卖水稻的钱。这家合作社的负责人叫杨明荣，他们一起合作已经有好几年了，杨明荣早先在外地打工，后来他发现，回家乡在水稻上做文章，要比自己在外打工赚得多。

汉阴县凤堰富硒生态农业专业合作社理事长杨明荣：“这两年的行情还可以，也就是我目前这个米，都是最低的价卖的，我这个散包装都卖六块钱，像我现在屋里精包装都是十块钱以上。”

在杨明荣的合作社，有一套过去加工大米的旧设备，如果量少，他还可以自己加工。

杨明荣：“这就是传统式的擂子，加工出来糙米就是这样子，通过这个风车去吹。”

先要用篾擂子去壳，然后再将谷子装进木枫车，最后还要在石碓硪进行20多分钟的捶打，这样成品米就能加工好了。

杨明荣：“问题就是过去没有现代化的机械，你只有这样，采取这种工序你才能吃到成品米。”

杨明荣说，用这套传统设备做出来的大米，自己吃还可以，但却卖不到高价，要想卖的价钱高，从播种到加工哪个环节都不能省。

杨明荣：“要按我全年计算的话，可能我每年销售大米能卖二十多万块钱。”

如今，杨明荣总共流转了340多亩水田，还和很多像黄发展这样的群众合作，大家抱团取暖。

每到收获季，如果量大了，杨明荣自己加工不了，就会来到漩涡镇上附近的一家加工厂。

陕西汉阴鼎丰实业有限公司总经理李丰平：“今天这个谷子还可以，就是干湿度也还好。”

杨明荣带来的稻谷先经过加工厂的干湿度检测，合格后就可以直接入料加工。稻谷经过去石、分离、色选、抛光，一个多小时，就可以经过抽真空做成商品大米，每年，这家加工厂共要生产大米800吨左右。

李丰平：“今年是个丰收年，雨水也比较均衡，米的品质也非常好，我们今年米都卖几十块钱一斤，得到市场的认可，这老客户非常多。”

采访中记者了解到，在漩涡镇水田面积总共有1万2千多亩，而如今，随着凤堰古梯田的开发，这里的大米已经逐渐形成了品牌，成为当地群众主要的收入之一。

汉阴县漩涡镇党委书记伊阳波：“在以前啊，我们由于信息比较闭塞，产业化、组织化的程度也比较低，所以我们的产品销售一直是一个老大难问题，近两年我们借助凤堰古梯田的开发，积极地培育和引入市场主体，提高组织化程度，我们的凤堰大米已经成为远近闻名的畅销品牌。”

通过公司加合作社加农户的模式，黄发展他们种水稻更轻松了，而收入却更高了，每年收获的新米，对当地人来说，都是最期待的美餐。

黄发展：“代表一年丰收，新米成熟了，收成，心里很高兴。”

今年9月23日，汉阴凤堰古梯田还迎来了第一个中国农民丰收节。

编辑： 辛超