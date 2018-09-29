网友举报安康恒大未来城涉嫌虚假宣传 将退还购房款

9月28日，10条网友留言有回复。

西部网讯 西安草滩十路附近没有停车位、中登文景时代居民楼内开火锅店、安康恒大未来城虚假宣传……9月28日，经开区网信办、安康高新区管委会等5个相关党政部门回复了10条西部网网友留言。

西安草滩十路附近没有停车位

拟在附近设立停车场

2018年9月4日，网友“一凡”反映称，经开区草滩十路没有一个公共停车位，就连草滩十路北边的两个公共厕所都没有停车位。市民上厕所车停在哪里？希望相关部门能够关注解决。

经开区网信办回复：经交警经开大队核查，网友反映问题属实。交警经开大队对草滩十路沿线停车位设置情况进行考察，拟在草滩十路东侧设立停车场、施划停车位，同时在草滩十路西侧施划黄色边缘线、设立禁停标识牌，引导车辆在道路东侧停放，在维持道路交通秩序的前提下，满足市民的停车需求。

中登文景时代居民楼内开火锅店

已责令火锅店停业

2018年8月27日，网友“夜行僧”反映称，我是凤城九路中登文景时代小区住户，有人在中登文景时代10号楼1901开了一家火锅店，每天晚上吵到半夜，严重影响居民休息。请相关部门能够关注，解决扰民问题。

经开区网信办回复：经工商经开分局现场核查，网友反映的火锅店门头为“木辛水冰煮羊”，该店系无证无照非法经营，分局执法人员当场责令改正通知书，要求其立即停业。同时，函告未央区食品药品监督管理局依法进行查处。

安康恒大未来城涉嫌虚假宣传

将尽快退还网友购房款

2018年9月11日，网友“安康百姓”反映称，安康恒大未来城开盘的时候，故意制造紧张气氛，整个选房过程不超过40秒，就拉着我去签认购协议。回家后才发现自己的认筹款1万元自动变成了认购定金，并且只能商业贷款，不能公积金贷款，我要求退认筹金，可他们说退不了。恳请有关部门的领导能帮助普通百姓，还消费者一个公道！

安康高新区管委会回复：经高新区不动产登记管理局沟通协调，网友已与安康恒大未来置业有限公司达成和解协议，安康恒大未来置业有限公司将按照流程尽快把款项退还给网友。

同时，为进一步规范房地产市场，高新区不动产登记管理局已要求辖区各开发企业在今后运营中严格规范销售环节，不断提升服务水平，切实维护购房人的合法权益，避免类似问题再次出现。

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9月28日有回复：安康政府等单位答复10条网友留言

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编辑： 辛超