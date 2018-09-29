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子洲全面提升营商环境 所有工程备案事项即时即办

时间：2018-09-29 10:23:40  来源：西部网—陕西新闻网  

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子洲全面提升营商环境 所有工程备案事项即时即办

9月28日，榆林市营商办、市政府新闻办联合举行榆林市各县市区优化提升营商环境主题系列首场新闻发布会。据了解，子洲县今年以来按照“优化流程、减少资料、压缩时限、高效服务”的工作思路，全面提升优化营商环境，在工程项目建设审批制度改革方面，将所有备案事项改为即时即办。

西部网榆林讯（记者 李明）9月28日，榆林市营商办、市政府新闻办联合举行榆林市各县市区“优化提升营商环境”主题系列首场新闻发布会。据了解，子洲县今年以来按照“优化流程、减少资料、压缩时限、高效服务”的工作思路，全面提升优化营商环境，在工程项目建设审批制度改革方面，已将所有备案事项改为“即时即办”。

据介绍，今年以来，子洲县把“放管服”改革、优化提升营商环境作为当前重要的政治任务来抓，按照“优化流程、减少资料、压缩时限、高效服务”的工作思路，从“健全机制、夯实基础、优化改革、专项督查、营造氛围”等几个方面入手，全力推动各项重点工作。

子洲县优化了审批服务，完成了权责清单编制工作，对51个部门、单位权责的5505项事项进行梳理，同时公布了县级涉企行政许可事项51项。子洲县目前共有32个部门和单位进驻政务服务中心开展“一厅办公”，可办理行政审批服务事项254项。此外，还实行午间值班、代办服务等人性化服务。

企业开户审核时间最短只要半个小时，营业执照办理时限缩短为1个工作日，公章刻制实现即可办理。子洲县取消了许可证办理的10项前置条件，所有备案事项改为即时即办，许可证审批环节所需时间压缩至38个工作日。在用水、电、气报装方面，用水报装需要4个环节，20个工作日；用气报装需要3个环节，2个工作日；获得电力低压用电报装办理时限4个工作日，高压单电源38个工作日，高压双电源53个工作日。

子洲县还建立了“投资环境110”投诉举报电话，设立优化提升营商环境举报箱。同时加大工作督导问责力度，累计核查各类问题线索11件，其中立案审查7件，结案6件，给予党政纪处分6人。办税窗口实现了“一窗通办”全部涉税业务，设立24小时自助办税服务厅，148项高频业务可“全程网上办”。截止9月底，落实各项税收优惠政策10420户次，增值税小微企业减免6647户次，减免税额达到306万元。

在工程项目建设审批制度改革方面，将原来省市反馈该县办理施工许可证审批环节所需时间365个工作日压缩至38个工作日（不包括建设工程规划证公示日）。“一书两证”办理时间由法定20个工作日压减至7个工作日以内，将所有备案事项改为即时即办。

当天的新闻发布会邀请了子洲县委副书记、县长叶庆隆，子洲县工商、税务、住建等部门负责人出席并介绍相关情况。

发布会由榆林市委外宣办、市政府新闻办主任张九平主持，省级媒体驻榆记者站、省级媒体驻榆林报道组、省级网络媒体榆林频道和市级新闻媒体记者参加了新闻发布会。

编辑： 焦晓珊

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