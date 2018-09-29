子洲全面提升营商环境 所有工程备案事项即时即办

西部网榆林讯（记者 李明）9月28日，榆林市营商办、市政府新闻办联合举行榆林市各县市区“优化提升营商环境”主题系列首场新闻发布会。据了解，子洲县今年以来按照“优化流程、减少资料、压缩时限、高效服务”的工作思路，全面提升优化营商环境，在工程项目建设审批制度改革方面，已将所有备案事项改为“即时即办”。

据介绍，今年以来，子洲县把“放管服”改革、优化提升营商环境作为当前重要的政治任务来抓，按照“优化流程、减少资料、压缩时限、高效服务”的工作思路，从“健全机制、夯实基础、优化改革、专项督查、营造氛围”等几个方面入手，全力推动各项重点工作。

子洲县优化了审批服务，完成了权责清单编制工作，对51个部门、单位权责的5505项事项进行梳理，同时公布了县级涉企行政许可事项51项。子洲县目前共有32个部门和单位进驻政务服务中心开展“一厅办公”，可办理行政审批服务事项254项。此外，还实行午间值班、代办服务等人性化服务。

企业开户审核时间最短只要半个小时，营业执照办理时限缩短为1个工作日，公章刻制实现即可办理。子洲县取消了许可证办理的10项前置条件，所有备案事项改为即时即办，许可证审批环节所需时间压缩至38个工作日。在用水、电、气报装方面，用水报装需要4个环节，20个工作日；用气报装需要3个环节，2个工作日；获得电力低压用电报装办理时限4个工作日，高压单电源38个工作日，高压双电源53个工作日。

子洲县还建立了“投资环境110”投诉举报电话，设立优化提升营商环境举报箱。同时加大工作督导问责力度，累计核查各类问题线索11件，其中立案审查7件，结案6件，给予党政纪处分6人。办税窗口实现了“一窗通办”全部涉税业务，设立24小时自助办税服务厅，148项高频业务可“全程网上办”。截止9月底，落实各项税收优惠政策10420户次，增值税小微企业减免6647户次，减免税额达到306万元。

在工程项目建设审批制度改革方面，将原来省市反馈该县办理施工许可证审批环节所需时间365个工作日压缩至38个工作日（不包括建设工程规划证公示日）。“一书两证”办理时间由法定20个工作日压减至7个工作日以内，将所有备案事项改为即时即办。

当天的新闻发布会邀请了子洲县委副书记、县长叶庆隆，子洲县工商、税务、住建等部门负责人出席并介绍相关情况。

发布会由榆林市委外宣办、市政府新闻办主任张九平主持，省级媒体驻榆记者站、省级媒体驻榆林报道组、省级网络媒体榆林频道和市级新闻媒体记者参加了新闻发布会。

编辑： 焦晓珊