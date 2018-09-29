媒体团记者打开封条取出被封存的设备。

西部网讯（丝绸之路品牌万里行特派记者 赵昊）离开土库曼斯坦，2018丝绸之路品牌万里行媒体团经过40余小时的轮渡之后，终于抵达阿塞拜疆首都巴库，随后更要马不停蹄的穿过阿塞拜疆进入俄罗斯境内。

因为媒体团设备在入境土库曼斯坦是被封存，因此在抵达阿塞拜疆后记者们迫不及待的打开封条取出设备，准备投入正常工作中，记者李凌风在拿到自己的无人机后表示，对于接下来俄罗斯段的航拍报道任务充满期待，俄罗斯的气象、地形结构都很丰富，希望能看到更多不一样的景色，展示不一样的丝路。

从下船进入阿塞拜疆，媒体团经历了一天之内连续跨越两个时区的奔波，为确保安全，车队缓慢行驶，并于当晚11点抵达阿俄边境并进入俄罗斯边境口岸。

2018丝绸之路品牌万里行媒体团团长杨文萌在参访中说，“原计划我们在俄罗斯是有五天的行程，但实际上由于路途耽搁导致行程变更，现在我们五天将会压缩到四天，并且有一天行程将会超过1000公里，所以这对我们所有车队成员来说都是一个巨大的挑战。”

9月22日，2018丝绸之路品牌万里行媒体团在奔波大约1200公里，历时16小时后，最终在当地时间9月23日0:30顺利抵达了俄罗斯沃罗涅日市。据悉，沃罗涅日市是俄罗斯海军和苏联空降兵的诞生地，世界上第一批超音速客机图-144和宽体客机伊尔-86也诞生于此。

车队在阿塞拜疆未做停留，直接出关准备入境俄罗斯。

经过10余个小时的入关办理后，车队安全进入俄罗斯境内并赶往沃罗涅日。