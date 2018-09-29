【丝路新视界】汉语教师王月晗：中国文化正在被俄罗斯人接受和喜欢

王月晗参加了2018丝绸之路品牌万里行媒体团在莫斯科举办的推介会。
西部网讯（丝绸之路品牌万里行特派记者 赵昊）王月晗是中国国家汉办派驻莫斯科大学孔子学院的汉语教师，也是莫斯科大学的一名博士生，5年来给俄罗斯人教中国话似乎已经占据了她生活的很大一部分。
2013年前后，王月晗来到莫斯科工作学习，初来乍到的她面临最大的困境就是，俄罗斯人似乎对汉语并没有太大的兴趣，然而这样的现状反而更加坚定了她工作的信心，2015年，她被国家汉办派驻莫斯科，成为了莫斯科大学孔子学院的一名老师，这让她得以借助更大的平台来传播中国文化。
“近几年来俄罗斯人对于学汉语的热情在急速升温，不仅仅是在语言方面，他们对中国的文化历史同样有着极高的兴趣。”这样的变化让王月晗感到欣喜，在她的学生里，除了高校的语言学生外，因为工作原因来学习汉语的人群更是逐年增加，“因为‘一带一路’倡议提出5年了，中俄在经贸方面的交流越来越频繁，不少俄罗斯的贸易公司都在积极主动的拓展中国业务，因此学习商务汉语成为了他们的首选。”
除了商务汉语的教学，针对青少年的中文教育在莫斯科同样有着极大的市场，王月晗告诉记者，许多年龄在10岁上下的孩子都已经开始了汉语的学习，在他们的家长看来，从小学好汉语，了解中国文化是件很有必要的事情。而汉语考试更是被列入了俄罗斯高考的选考范围之内，可以说，汉语在俄罗斯已经成为一门重要的外语课程。
随着两国经济文化交流的深入，如今走在莫斯科街头，会说“你好”、“谢谢”之类简单汉语的俄罗斯人已经不再罕见，身为汉语老师的王月晗更是经常会遇到当地人索求联系方式，请她教授汉语，或是邀请她参加一些地方活动，“邀请我们参加活动的原因就是他们希望在自己的活动中能够凸显出更多的中国元素，我能够深切感受到，在当下的俄罗斯已经有越来越多的中国文化被他们接受和喜欢。”
编辑： 张娟
娱乐尽管剧本剧情、演员演技褒贬不一，口碑收视参差不齐，但几部古装剧的服装、化妆、道具等精良制作却得到了一致褒奖。09-29
娱乐40年来中国流行音乐发展历程可划分为五波：1978-1985年、1986-1990年、1991-1999年、2000-2010年以及2011-2018年。09-29
娱乐臧天朔，1964年3月6日出生于北京市，中国内地摇滚乐歌手，代表作有《朋友》、《等待那一天》、《大悲咒》、《心的祈祷》等。09-28
娱乐台湾知名歌手费玉清27日发出一封亲笔信，表示将于2019年巡回演唱会结束后正式退出演艺工作。09-28
娱乐与影视圈频频重拳“限薪”不同，综艺领域却似乎一直是“法外之地”，之前罕见针对片酬的整顿。09-28
娱乐有影迷表示，《江湖儿女》中依然可以看到贾樟柯过去几部作品中的元素，并以此认为贾樟柯自恋。09-27
娱乐此次她以一袭印花层叠连衣裙，脚踩霸气台步惊艳登场，心形印花点缀的裙摆，摇曳间展现浪漫气场，仿若飘逸浪漫黑蝴蝶，俏皮精灵闪耀现场。09-27
娱乐据了解，第十期《幻乐之城》更改了播出时间，将在9月30日周日晚20:00湖南卫视播出，目测会成为新的圈粉现场。09-27
娱乐伴随着电影行业的发展，很多的作品和明星开始走向大荧幕，但武侠之风依旧盛行，同时武侠电影也成为了中国电影的一道靓丽风景线。09-27
娱乐近日，东方卫视热播的大型原创舞蹈真人秀节目《新舞林大会》，因众多当红明星的加盟而掀起收视狂潮。09-27
娱乐线下展览《匠心传奇 国匠大展》正式在北京开展，策展人杨澜，艺术顾问苏丹，意匠大师郭培、冯满天、屈峰、刘通共同亮相展馆。09-26
娱乐中国电影发行放映协会已明确表示，将根据《通知》要求，制定改进完善电影票“退改签”工作的实施方案，尽快付诸实施。09-26