【丝路新视界】汉语教师王月晗：中国文化正在被俄罗斯人接受和喜欢

王月晗参加了2018丝绸之路品牌万里行媒体团在莫斯科举办的推介会。

西部网讯（丝绸之路品牌万里行特派记者 赵昊）王月晗是中国国家汉办派驻莫斯科大学孔子学院的汉语教师，也是莫斯科大学的一名博士生，5年来给俄罗斯人教中国话似乎已经占据了她生活的很大一部分。

2013年前后，王月晗来到莫斯科工作学习，初来乍到的她面临最大的困境就是，俄罗斯人似乎对汉语并没有太大的兴趣，然而这样的现状反而更加坚定了她工作的信心，2015年，她被国家汉办派驻莫斯科，成为了莫斯科大学孔子学院的一名老师，这让她得以借助更大的平台来传播中国文化。

“近几年来俄罗斯人对于学汉语的热情在急速升温，不仅仅是在语言方面，他们对中国的文化历史同样有着极高的兴趣。”这样的变化让王月晗感到欣喜，在她的学生里，除了高校的语言学生外，因为工作原因来学习汉语的人群更是逐年增加，“因为‘一带一路’倡议提出5年了，中俄在经贸方面的交流越来越频繁，不少俄罗斯的贸易公司都在积极主动的拓展中国业务，因此学习商务汉语成为了他们的首选。”

除了商务汉语的教学，针对青少年的中文教育在莫斯科同样有着极大的市场，王月晗告诉记者，许多年龄在10岁上下的孩子都已经开始了汉语的学习，在他们的家长看来，从小学好汉语，了解中国文化是件很有必要的事情。而汉语考试更是被列入了俄罗斯高考的选考范围之内，可以说，汉语在俄罗斯已经成为一门重要的外语课程。

随着两国经济文化交流的深入，如今走在莫斯科街头，会说“你好”、“谢谢”之类简单汉语的俄罗斯人已经不再罕见，身为汉语老师的王月晗更是经常会遇到当地人索求联系方式，请她教授汉语，或是邀请她参加一些地方活动，“邀请我们参加活动的原因就是他们希望在自己的活动中能够凸显出更多的中国元素，我能够深切感受到，在当下的俄罗斯已经有越来越多的中国文化被他们接受和喜欢。”

编辑： 张娟