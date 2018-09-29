【丝路新视界】土库曼斯坦导游主玛：欢迎更多中国人来土库曼旅游

主玛正在讲解当地人磊石子许愿的风俗习惯。
西部网讯（丝绸之路品牌万里行特派记者 赵昊）“来土库曼斯坦旅游的中国游客在逐渐增多，他们都非常的喜欢我们的国家，尤其是阿什哈巴德。”
主玛是一名土生土长的土库曼斯坦人，因为长期担任中国游客的翻译工作，今年30出头的他在当地旅游界小有名气，而随着近年来两国交流的深入，主玛的收入也随之增加，如今他在首都阿什哈巴德已经拥有一套150平米的住房。
2010年，来到中国求学的主玛遇到了出国后的首次困境，在武汉街头因为语言不通加之手机没电，一时间让他不知所措，“后来我就在街头问路，可是大家都听不懂我说什么，就只能靠手语笔画，后来来了很多人一起帮助我，终于找到了华中师范大学的位置。”中国人都是热心肠这个观念大概就是主玛对中国人的最初印象。
后来因为家庭经济状况，主玛不得不提前结束了在中国的求学之旅，回到国内的他继续刻苦学习，并最终考上了土库曼民族世界语言学院学习中文，现就职于一家国营的旅游公司。
因为从事旅游工作，中国”一带一路“倡议提出五年以来，对于土库曼斯坦的影响，主玛有着深刻的感受，“现在每个月都会有大约50名中国游客能来到土库曼斯坦旅游，他们非常喜欢我们的国家，尤其是首都阿什哈巴德。”通过交谈主玛了解到，中国游客除了对土库曼斯坦的建筑和文化有着极高的兴趣之外，当地人真诚而友好的性格更让大家感到亲切。
“我们国家将2018年的土库曼斯坦定位为丝绸之路的心脏城市，也就是说今年的土库曼斯坦将更加融入‘一带一路’的建设发展中来，也将发挥出自身最大的作用。”在谈及中土两国的关系发展，作为老百姓的主玛有着自己的期望，他希望中土两国关系能够越来越好，这样他们也会享受到两国交流带来的福利。
“我弟弟现在就在西安的博爱国际学校学习语言，我们打算让他报考西安交通大学，到那个时候我可能会去一趟西安。”主玛对于前往古城西安有着浓厚的兴趣。
编辑： 张娟
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