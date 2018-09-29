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40年•40城•40人| 陕西水运从"路进水退"到旅游兴盛

时间：2018-09-29 08:57:27  来源：西部网-陕西新闻网  

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40年•40城•40人| 陕西水运从"路进水退"到旅游兴盛

海河潮韵促和谐，畅行航道竞风流。踏着时代前进的滚滚浪潮，陕西航运海事人将继续不负众望，不辱使命，乘风破浪，守护三秦水域平安。

陕西省水上交通应急救援演练在安康瀛湖举行。

陕西，是内河水运发祥地之一。

改革开放以来，受自然、地理、政治、军事、经济、文化等因素影响，陕西水路运输由路进水退，到止衰转兴、恢复发展，历经起伏，直至二十一世纪初才迎来重要机遇。特别是“十二五”期间，陕西水路运输才得到长足发展。

40年来，陕西内河水运秉承“大汉江、大水运、大旅游”的发展思路，水运能力显著增强，极大地惠及了沿江河地区人民群众出行，在综合交通运输体系中发挥了重要的补充作用。

编辑： 刘望

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