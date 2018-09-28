省环保厅公示关中300家涉煤涉气企业主要排污量

西部网讯（记者 凌旎）近日，陕西省环保厅对关中地区重点涉气企业2017年二氧化硫、氮氧化物、颗粒物三项污染物排放量和煤炭消耗量进行核查。核查结果表明，300家涉煤涉气重点企业二氧化硫排放量31279.1吨，氮氧化物59696.7吨，颗粒物44039.1吨，三项污染物合计135014.9吨。
据悉，本次核查范围为陕西省环保厅在2017年确定的关中300家重点涉气企业和涉供热企业，以火电、水泥、供热、焦化、陶瓷、化工、煤炭、锅炉、钢铁、有色等10个行业企业为重点。三项污染物排放总量较大的三个行业是水泥行业29629吨，火电行业25148.7吨和焦化行业18147.1吨。2017年300家涉煤涉气重点企业煤炭年消耗量合计7682.1万吨，其中火电行业消耗量最大，年耗煤达到4111.3万吨。
此项检查建立了陕西重点涉气企业生产、治污、排污核算模型和动态清单台账，是陕西省环保厅强化大气污染整治力度，有效管控关中涉煤涉气重点企业大气污染物排放的有效举措。
陕西省环保厅将本次的执法监管数据在媒体及省环保厅官方网站进行公示，以接受社会各界的监督。以此为依据，陕西省环保厅将持续深化工业污染治理，继续落实压减燃煤、提标改造和错峰生产等举措，强化工业污染源稳定达标排放，夯实企业自主减排责任，坚决打赢蓝天保卫战。
编辑： 张娟
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