西安1700个企业大学校园招聘 6000余大学生现场求职

西部网讯（记者 李媛）9月28日，“西”纳英才“安”心乐业—西安市2018年“百万大学生留西安就业创业”巡回招聘活动在西安工业大学（未央校区）举办。
中国石油天然气股份有限公司管道西安输油气分公司、延长壳牌石油有限公司、西安建工集团、西安庆安电气控制有限责任公司、西安米旗食品有限公司、沃尔玛（陕西）百货有限公司等202家重点企业、知名企业现场招聘，提供5000多个优质就业岗位。6000余名大学生现场求职。
现场，西安市人社局为求职者提供就业创业政策现场咨询、毕业生精准招聘求职、简历诊断等服务，并设立党员服务区为毕业生提供相关党务工作服务；公安未央分局现场宣传户籍新政，并为求职者们提供服务。
记者了解到，此次招聘会是“西”纳英才“安”心乐业—西安市2018年“百万大学生留西安就业创业”巡回招聘活动秋季首场活动，也是今年以来，继西安电子科技大学、长安大学、陕西师范大学、西安邮电大学、西安外事学院之后、西安工程大学之后，举办的第七场大型校园巡回招聘活动。 据了解，西安市人社局2018年举办的7场校园巡回招聘活动，累计组织1709家单位现场提供了就业岗位4.3万个。
按照“百万大学生留西安就业创业5年行动计划”总体安排，在举办校园巡回招聘活动的同时，西安市还举办了万名学子看西安、大学生毕业季以及大学生开学盛典等系列活动；着力完善扶持大学生就业创业政策，优化就业创业环境，提升就业创业服务水平，创造更多适合大学生的高质量就业岗位，吸引更多大学生关注西安、爱上西安、留在西安、建设西安。下一步，西安市还将持续开展巡回招聘活动，走进更多高校，为毕业生提供更多优质岗位。同时陆续举办第三届大学生求职大赛、“万名学子看西安”系列活动等。
编辑： 张娟
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