长安区同步推进拆违复绿等三项工作 已累计拆违超67万平方米

王莽街道小峪口村复绿工作初见成效。

王莽街道小峪口村复绿工作初见成效。

西部网讯（记者 朱童戈 通讯员 杨丹）近日，长安区加快推进拆违复绿等工作，截至昨天（9月27日），颐德庄、路易山庄、紫薇山庄等7个已认定别墅类项目拆除完毕，各街道违建拆除点，已经复绿的草皮、树木经过雨水的浇灌，焕发出盎然生机。

今天（9月28日），在王莽街道小峪口村，雨前栽种的红叶石楠已经和周围茂密的植被融为一体，复绿工作初见成效。王莽街道党工委副书记王晓钟告诉记者，“我们在开展专项整治工作时采取‘即拆即清即复绿、人员机械不断档’的办法，加速垃圾清运和生态恢复，同时加大养护力度，安排网格员重点巡查，坚决杜绝违建反弹。”

记者了解到，王莽街道在加快推进复耕复绿的同时，也建立完善的长效机制，坚持日常网格化巡查，街村两级网格员将按照日常巡查任务，对辖区所有建筑物定期排查，建立网格化排查管理台账，不定期检查复绿地块，街道执法队对沿山9个村尤其是隐蔽地段重点巡查，防止再次偷建和破坏生态的情况发生。

“我们每天分两次进行巡查和报告，将复绿复耕现场拍照上传工作群。”小峪口村网格员张谋告诉记者，作为街道聘用的专职网格员，现在他们不仅要按时按点徒步巡查，还要会操作电脑和制表，以便更快捷地总结信息、上报情况。

目前，长安区同步推进“违建拆除、垃圾清运、土地复耕复绿”三项工作，截至昨天（9月27日），全区共拆除违建683宗、67.4万平方米，13个别墅类项目拆除违建别墅280栋352套、17.5万平方米。

编辑： 张娟