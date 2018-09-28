长安区同步推进拆违复绿等三项工作 已累计拆违超67万平方米

王莽街道小峪口村复绿工作初见成效。
王莽街道小峪口村复绿工作初见成效。
西部网讯（记者 朱童戈 通讯员 杨丹）近日，长安区加快推进拆违复绿等工作，截至昨天（9月27日），颐德庄、路易山庄、紫薇山庄等7个已认定别墅类项目拆除完毕，各街道违建拆除点，已经复绿的草皮、树木经过雨水的浇灌，焕发出盎然生机。
今天（9月28日），在王莽街道小峪口村，雨前栽种的红叶石楠已经和周围茂密的植被融为一体，复绿工作初见成效。王莽街道党工委副书记王晓钟告诉记者，“我们在开展专项整治工作时采取‘即拆即清即复绿、人员机械不断档’的办法，加速垃圾清运和生态恢复，同时加大养护力度，安排网格员重点巡查，坚决杜绝违建反弹。”
记者了解到，王莽街道在加快推进复耕复绿的同时，也建立完善的长效机制，坚持日常网格化巡查，街村两级网格员将按照日常巡查任务，对辖区所有建筑物定期排查，建立网格化排查管理台账，不定期检查复绿地块，街道执法队对沿山9个村尤其是隐蔽地段重点巡查，防止再次偷建和破坏生态的情况发生。
“我们每天分两次进行巡查和报告，将复绿复耕现场拍照上传工作群。”小峪口村网格员张谋告诉记者，作为街道聘用的专职网格员，现在他们不仅要按时按点徒步巡查，还要会操作电脑和制表，以便更快捷地总结信息、上报情况。
目前，长安区同步推进“违建拆除、垃圾清运、土地复耕复绿”三项工作，截至昨天（9月27日），全区共拆除违建683宗、67.4万平方米，13个别墅类项目拆除违建别墅280栋352套、17.5万平方米。
编辑： 张娟
娱乐臧天朔，1964年3月6日出生于北京市，中国内地摇滚乐歌手，代表作有《朋友》、《等待那一天》、《大悲咒》、《心的祈祷》等。09-28
娱乐台湾知名歌手费玉清27日发出一封亲笔信，表示将于2019年巡回演唱会结束后正式退出演艺工作。09-28
娱乐与影视圈频频重拳“限薪”不同，综艺领域却似乎一直是“法外之地”，之前罕见针对片酬的整顿。09-28
娱乐有影迷表示，《江湖儿女》中依然可以看到贾樟柯过去几部作品中的元素，并以此认为贾樟柯自恋。09-27
娱乐此次她以一袭印花层叠连衣裙，脚踩霸气台步惊艳登场，心形印花点缀的裙摆，摇曳间展现浪漫气场，仿若飘逸浪漫黑蝴蝶，俏皮精灵闪耀现场。09-27
娱乐据了解，第十期《幻乐之城》更改了播出时间，将在9月30日周日晚20:00湖南卫视播出，目测会成为新的圈粉现场。09-27
娱乐伴随着电影行业的发展，很多的作品和明星开始走向大荧幕，但武侠之风依旧盛行，同时武侠电影也成为了中国电影的一道靓丽风景线。09-27
娱乐近日，东方卫视热播的大型原创舞蹈真人秀节目《新舞林大会》，因众多当红明星的加盟而掀起收视狂潮。09-27
娱乐线下展览《匠心传奇 国匠大展》正式在北京开展，策展人杨澜，艺术顾问苏丹，意匠大师郭培、冯满天、屈峰、刘通共同亮相展馆。09-26
娱乐中国电影发行放映协会已明确表示，将根据《通知》要求，制定改进完善电影票“退改签”工作的实施方案，尽快付诸实施。09-26
娱乐虽然今天的文化类节目已初具规模，在大量的实践中，也有不少节目文本表现出其在文化传承、审美娱乐等方面的积极影响。09-26
娱乐如一部一小时的剧，在开二倍速的情况下，30分钟就可以看完，扩展到一部剧，用20集的时长就能看完40集的电视剧，缩短了很多观剧时间。09-26