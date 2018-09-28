宝鸡交警发布国庆道路交通提示 这些路段易拥堵多留意

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞） 随着“十一”国庆假期的临近，不少人已经计划着自己的出行。为了方便大家出行，宝鸡市公安局交通警察支队根据近期路网运行情况及往年“国庆节”期间道路出行特点，对宝鸡节日期间道路交通状况形势作出预判，发出安全出行提示。

国庆节期间高速继续实行免费通行政策，国庆高速免费通行时间为10月1日0点至10月7日24点。国庆小长假期间，旅游、探亲出行等需求旺盛，加之假期继续实行七座以下小客车免费通行政策，预计宝鸡市交通高峰期集中出现在9月30日下午、10月1日上午和10月7日下午。

宝鸡市区这些路段预判易拥堵 注意合理安排出行

金台区交通状况预判

国庆节期间，由于自驾游车辆将大幅增加，初步预判9月30日至10月7号西宝高速宝鸡出口车辆将会剧增，加之国金中心周边各商业体运营，前往购物的人较多，易引发西宝高速出口至金台大道东岭路口及周边道路的拥堵，请各位驾驶人合理调整出行计划，提前安排好行程。如有出行需要请选择虢镇、姜城出入口提前上下高速，避免拥堵。

由于北坡西府天地、陈仓老街自驾游车辆增多，节日期间，预判前往金台观、西府天地、陈仓老街的车流量较大，请前往车辆需提前预判路道路情况，关注媒体和宝鸡交警、金台交警微博、微信及时了解路况信息，合理安排出行。

节日期间，由于大庆路、行政大道、行政西路施工，预判将会引起大庆路、宏文路、高速公路辅道周边道路的交通拥堵，请广大驾驶人高峰期尽量避免通行该路段。

渭滨区交通状况预判

渭滨辖区多条主干道路正在进行施工，必将给道路通行带来一定的压力。川陕路姜城收费站、宝鸡西出口车流量大，通过分析研判近几年交通数据，国庆前一两日（9月29-30日），去程流量开始抬升，10月1日将达到拥堵高峰；从4日起，返程车流逐渐增多，5日达到高峰，6日还可能出现一个返程小高峰。随后拥堵回落，8日恢复至平日状态；提醒公众合理安排时间，错峰出行。

宝鸡市区经二路、文化南路、公园路、滨河大道、清姜路、英达路创业路丁字等是市区的繁华路段，商场、餐饮、娱乐场所密集，必将成为节日期间的“热点路段”，届时车流人流量将骤增，请广大驾驶人文明驾驶，安全出行。

旅游道路：小长假即将来临，自驾游人数骤增，外出游玩的同时也要注意自身安全。渭滨辖区人民、河滨公园、中华石鼓园、陈仓老街、宝鸡植物园、鸡峰山、古大散关、嘉陵江源头等景区周边道路人流、车流量会增大，难免造成交通拥堵。

施工路段1、姜谭路综合管廊工程自2018年3月20日至11月15日。施工期间施工路段禁止所有货车通行（施工车辆、公交车、救护车等特种车辆除外）；姜谭路南侧道路施工完毕，现具备通行条件，2018年9月28日起，道路实行半幅双向通行（货车禁止通行），限速20KM/H。通行期间，道路两侧严禁机动车乱停乱放。

2、宝鸡市联盟路渭河大桥石鼓西路引桥段仍在施工，路面设有围挡，请过往车辆行经施工路段时减速慢行，注意过往行人，确保行车安全。

3、212省道121KM+700m处路基下陷，施工占用半幅路面，请过往车辆减速慢行。

4、石陵路（184医院门前路段）正在进行路面拓宽，路面设有围挡，请过往车辆减速慢行、有序通行。

5、2018年9月10日至10月31日，宝鸡市公路管理局将对310国道宝鸡至牛背段的太宁隧道（1349KM+646m至1350KM+731m）、李家山隧道（1355KM+955m至1357KM+422m）等2座隧道洞口实施安全设施整治工程，届时将对该段实行半幅双向交替通行。

陈仓区交通流预判

2018年国庆假期期间，陈仓城区道路将迎来车流高峰，预计金谷广场、佳美佳十字路口、北门、高速路口等周边道路将出现交通流量高峰，请广大群众在高峰期尽量绕行。陈仓交警大队根据地段研判，有针对性的制定交通安保工作方案和应急预案，每天最大化投入警力，全力保障辖区主要道路和城区道路交通安全。期间将开展区域联动整治和夜查行动，依法严治酒后驾驶、无证驾驶、超员、非法改装、无牌上路、车辆乱停乱放等…交通违法行为，及时查处消除交通违法行为，切实保障人民群众出行生命财产安全。

宝鸡高新区交通安全研判

国庆节期间,由于宝鸡游客暴增，预计人防隧道南口通往宝鸡高速路口、金台大道、滨河大道、滨河南路、310国道方向路口车流量较大通行缓慢；高新大道(创新路至新苑路)车流量较大；渭滨大道（天玺路至钛谷路）车流量较大；滨河南路（隧道南口至育才路）车流量较大。

此外，宝冯公路（千河路口至凤翔县交界处方向）车流量较大通行缓慢；310国道（天王镇路段）钓鱼台景区周边道路车流量较大通行缓慢。

宝鸡高铁南站在节假日期间会出现“两高一平”状态，即节前、节后乘坐高铁乘客群较高，节日期间较平稳。高峰期间接送乘客的私家车较多，这里提醒广大私家车驾驶员将车停放在停车场（半小时内免费），乘客尽量乘坐公交车前往市区。

假日期间高速公路车流量增加 建议错峰出行

据往年国庆节日期间高速公路流量情况，2018年国庆节小长假期间，预测宝鸡市高速公路车流量将比去年同期有所增长，分别会在10月1日上午和10月7日下午迎来两次潮汐式的出行高峰。节日期间法门寺、太白山、大水川及九龙山景区将迎来短途旅游高峰，届时，宝鸡、姜城、坪头、法门寺、太白山、虢镇收费站可能出现排队缓行现象，特别是宝鸡收费站出口，每天上午10：00-12：00，下午15：00-19：00出站车流大，易拥堵，建议广大驾驶人错峰出行或者从虢镇、蟠溪、姜城、宝鸡西收费站绕行。

国庆节小长假期间，连霍高速宝天段1234km-1235km宝鸡过境线拼接工程施工，往甘肃方向实行单幅双向通行，往西安方向道路封闭。请广大驾驶人行驶到该施工路段减速慢行，注意保持安全车距，严禁超速行驶，安全文明驾驶。

辖区危险路段为连霍高速宝天段往宝鸡方向槐树岭隧道超车道路面拱起存在形变，请广大驾驶员谨慎驾驶，减速慢行，安全通过。

编辑： 张娟