违规采砂 陇县通报三起生态环保领域典型案件

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞）违规采砂、在群众居住集中地经营“散乱污”企业。为进一步严明纪律，警示教育广大党员干部，陇县近期通报了查处的三起生态环保领域典型案件。

1.城关镇堡子身村党支部书记杨恒泰违规采砂问题。杨恒泰于2013年在未取得国家任何执法部门许可的情况下私自违规开办砂厂并投产。从2013年至2017年9月，县水利局三次下达处罚决定书和限期清除通知书，杨恒泰置若罔闻，直到2017年9月，县上联合执法对其砂厂进行清理后，砂厂才得以关闭。杨恒泰受到党内严重警告处分。

2.东风镇席家堡村违规出租土地采砂问题。东风镇席家堡村委会违反相关规定，超越职权，擅自签订租赁合同并收取租赁费，将本村九组河道及河边水毁地租赁给他人兴办砂石厂，且在砂石厂未取得采砂许可证的情况下允许其在河道内采砂。席家堡村党支部书记付勤明受到党内严重警告处分，村委会主任殷永岐、九组组长刘得财分别受到党内警告处分，县水政监察大队副队长杨铁旦受到诫勉谈话处理。

3.东风镇梨林川村五组党员杨水堂经营“散乱污”企业污染环境问题。杨水堂在群众居住集中地建白灰磨粉厂，对周边环境造成严重污染。杨水堂受到党内严重警告处分。

编辑： 张娟