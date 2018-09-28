“西北大学——重点中学校长论坛”举办 共商育人模式之变

9月28日，“西北大学—重点中学校长论坛”举行。（图/高玉涛）
来自10余个省份70余所重点中学负责人共同探讨新高考形势下的育人模式之变。（图/高玉涛）
西部网讯（记者 彭芬）新高考改革的目的在于增加学生选择权，促进多元化、特色化高素质人才的选拔，在此背景下，中学应该如何育人，学生应该如何规划高中生涯？今天（9月28日），西北大学举办“西北大学——重点中学校长论坛”，探讨新高考形势下的育人模式之变，分享与大学教育理念一致的高中教改实践经验。
高校与高中携手 共商新高考改革的育人模式之变
本次论坛以“新高考环境下的校校合作与协同育人”为主题，来自陕西、四川、山东等10余个省份70余所重点中学负责人、西北大学相关部门及各院系招生领导小组负责人齐聚一堂，将进一步推动高校与高中共同探索高考改革新形势下招生、育人工作更加合理地进行。
西北大学党委书记王亚杰在致辞中介绍了西北大学的历史沿革、发展现状和育人理念，重点介绍了学校百余年来在人才培养方面所取得的成果。他希望与会重点中学与西北大学紧密协作，建立机制性、有形的、密切的联系，共同培养学生成长成才。
陕西省考试管理中心主任朱征南介绍了陕西省高考招生的录取状况，表达了陕西省对基础教育和综合素质教育的重视。他从“教、考、招”三个方面对新高考改革中遇到的问题和下一步的工作方向做了分享。
国家教育考试指导委员会专家组成员、中国教育在线总编辑陈志文，西北大学教务处处长李剑利，西大附中校长杨晓云分别作主题报告。
不断创新招生宣传 生源质量持续优化
当天下午，应西北大学邀请，参加此次论坛会的所有重点中学校长和老师代表共同参观了西北大学博物馆，对学校的百年校史、优势学科有了更直观和具体的了解。
据悉，西北大学不断创新招生宣传工作，除定期举办重点中学校长论坛外，今年还首次施行分省、分区域院系包干政策，形成了全校教职工共同参与招生工作的新局面。2018年共组织全校近1000名教师赴省外参加高考咨询会244场，省内40场。
该校在陕西省近三年文理科录取的最低位次持续上升，文史类有16个省（区、市）较2017年有所提升，理工类有21个省（区、市）较2017年位次有提升，中外合作办学投放计划的6个省中，有5个省份的录取分数和位次都较2017年有大幅提升，生源质量不断优化。
编辑： 张娟
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