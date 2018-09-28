从"赶上时代"到"引领时代" 陕鼓集团砥砺前进50年

陕鼓集团党委书记、董事长李宏安讲诉陕鼓50年发展历程。

西部网讯 50年前，陕鼓集团在荒滩之上白手起家，50年后，陕鼓已经成长为中国工业领域的“引领时代”者。9月28日，陕西鼓风机集团在临潼工作区举行了陕鼓集团建厂50周年纪念大会。回望50年发展历程，陕鼓集团犹如一艘满载希望的舰艇，在推动中国工业经济转型升级、提质增效的跑道上砥砺前行，向着高质量绿色发展的新时代迈进。

“有所不为有所作为” 陕鼓砥砺前进50年

50年前，为了让国民经济支柱产业的重大装备拥有中国自主知识产权的核心制造，国家布局规划了一大批支持国民经济发展的三线企业。1968年，陕鼓在中国西部陕西临潼的一个荒滩上建成。

在上世纪九十年代，陕鼓正处于“保吃饭”的状态。面对国外先进装备企业抢滩登陆中国，以及我国工业化进程的加快，陕鼓意识到，企业要发展，就必须摆脱同质化竞争，走出一条差异化的发展道路。

进入新世纪，陕鼓确立了“两个转变”发展战略，在“有所不为、有所作为”中，以客户为界，聚焦高端核心能力建设，实现业务的同心圆放大。并在发展转型发展过程中，形成了“能量转换装备制造、工业服务、能源基础设施运营”三大业务板块，实现了“源于制造，超越制造”。

陕鼓集团党委书记、董事长李宏安认为，“两个转变”发展战略的先进性使陕鼓拥有了市场影响力、品牌影响力，拥有了一支具有陕鼓文化自觉性和强大凝聚力的团队，拥有了优质的有形资产和无形资产积累。

“近18年的战略转型，让我们积累了一定的物质基础，转型前的30年间，陕鼓总资产增长了6.8亿，净资产增长了2.17亿；转型后的近18年间，总资产增长了199.29亿，是转型前30年间的29.29倍；净资产增长了87.42亿，是转型前30年间的40.17倍；部分主要指标接近或超过了国际先进企业。”李宏安说。

陕鼓集团与客户企业签订合作协议。

创新“绿动力” 领跑能源高效利用新革命

经济发展进入新常态，中国传统行业领域出现了严重产能过剩。互联网思维引导消费升级，用户需求开始在向专业化、个性化的系统解决方案转变。

陕鼓紧跟国家发展趋势，聚焦分布式能源产业新风口，以分布式能源系统解决方案为核心，走差异化的竞争道路。在分布式能源流程工业升级改造中主动发力，精心研发出“专业化+一体化”的“能源互联岛”技术和系统解决方案，探索能源互联及高效利用，解决制约绿色经济发展的痛点问题。

中国机械工业联合会原执行副会长蔡惟慈认为，陕鼓“能源互联岛”一体化方案，从根本上解决能源供给侧与需求侧的能源资源统筹问题，正在推动新一轮的能源革命和应用领域新革命，引领陕鼓成为离散型制造业、流程工业、工业园区、智慧城市及军民融合等领域的智慧绿色方案商。

为推动流程工业领域大型装备的国产化，持续创新“绿色动力”，铸国之重器。近年来，陕鼓研发投入占销售收入比超过8%，其主导产品曾六次荣获国家科学技术进步奖。

另外，陕鼓通过国际化发展实践，整合全球资源，构建了分布式能源领域核心竞争力，实现了设备、EPC、服务、运营、金融等核心业务的全面发展。如今，陕鼓绿色产品和系统服务已覆盖国民经济各领域，客户总数已达3000余家。

转型升级中的陕鼓已呈现出新时代发展的勃勃生机，截至2018年8月，陕鼓服务+运营板块订货占销售比重达到75.18%，已真正从单一产品制造商转变为产业多元化、国际化的分布式能源系统解决方案商和系统服务商。

李宏安表示，陕鼓“追赶超越”的目标是世界知名企业，“要将陕鼓打造成为千亿级市值智慧绿色能源强企，与GE、西门子同台竞技的世界一流企业，让持续不断的绿色技术和系统方案创新，成为助力中国工业转型升级，实现高质量发展的新动能。”

编辑： 沈晓芳