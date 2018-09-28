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合阳至铜川高速路初步设计通过交通部审查 全长130公里

时间：2018-09-28 18:02:54  来源：西部网-陕西新闻网  

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合阳至铜川高速路初步设计通过交通部审查 全长130公里

交通运输部分两批次完成三个项目的初步设计审查，创造了陕西省高速公路工可批复到初步设计审查时间最短和半个月内完成3个项目审查的记录

西部网讯（记者 刘望）记者从陕西省交通运输厅网站获悉，9月25日至27日，交通运输部公路局组织相关单位对陕西省合阳至铜川高速公路初步设计进行了现场审查，至此《国家公路网规划（2013年-2030年）》在陕路段全部通过交通运输部审查。

8月29日至9月3日，陕西省发改委批复延黄、合铜、旬凤项目工可后，陕西省交通运输厅第一时间将初步设计审查请示报送交通运输部公路局，9月11日和9月25日，交通运输部分两批次完成三个项目的初步设计审查，创造了陕西省高速公路工可批复到初步设计审查时间最短和半个月内完成3个项目审查的记录，为三个项目全面开工建设和十三五“县县通高速”目标的实现打下了坚实的基础。

合阳至铜川高速公路路线起自渭南市合阳县百良镇，接拟建的山西，止于铜川市耀州区演池乡，接黄陵至铜川高速公路，全长130公里。全线采用双向四车道高速公路技术标准，设计速度100公里/小时，路基宽度26米。全线共设桥梁30893米/77座，3236米/3座，桥隧比例26.3%。

编辑： 刘望

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