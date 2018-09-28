合阳至铜川高速路初步设计通过交通部审查 全长130公里
时间：2018-09-28 18:02:54
来源：西部网-陕西新闻网
分享到微信朋友圈
打开微信，点击 “ 发现 ” ，使用 “ 扫一扫 ” 即可将网页分享至朋友圈。
合阳至铜川高速路初步设计通过交通部审查 全长130公里
交通运输部分两批次完成三个项目的初步设计审查，创造了陕西省高速公路工可批复到初步设计审查时间最短和半个月内完成3个项目审查的记录
西部网讯（记者 刘望）记者从陕西省交通运输厅网站获悉，9月25日至27日，交通运输部公路局组织相关单位对陕西省合阳至铜川高速公路初步设计进行了现场审查，至此《国家公路网规划（2013年-2030年）》在陕路段全部通过交通运输部审查。
8月29日至9月3日，陕西省发改委批复延黄、合铜、旬凤项目工可后，陕西省交通运输厅第一时间将初步设计审查请示报送交通运输部公路局，9月11日和9月25日，交通运输部分两批次完成三个项目的初步设计审查，创造了陕西省高速公路工可批复到初步设计审查时间最短和半个月内完成3个项目审查的记录，为三个项目全面开工建设和十三五“县县通高速”目标的实现打下了坚实的基础。
合阳至铜川高速公路路线起自渭南市合阳县百良镇，接拟建的山西，止于铜川市耀州区演池乡，接黄陵至铜川高速公路，全长130公里。全线采用双向四车道高速公路技术标准，设计速度100公里/小时，路基宽度26米。全线共设桥梁30893米/77座，3236米/3座，桥隧比例26.3%。
编辑：
刘望
分享到微信朋友圈
打开微信，点击 “ 发现 ” ，使用 “ 扫一扫 ” 即可将网页分享至朋友圈。
-
了解陕西大事 关注陕西头条
-
陕西本地最火图片社交APP
娱乐臧天朔，1964年3月6日出生于北京市，中国内地摇滚乐歌手，代表作有《朋友》、《等待那一天》、《大悲咒》、《心的祈祷》等。09-28
娱乐台湾知名歌手费玉清27日发出一封亲笔信，表示将于2019年巡回演唱会结束后正式退出演艺工作。09-28
娱乐与影视圈频频重拳“限薪”不同，综艺领域却似乎一直是“法外之地”，之前罕见针对片酬的整顿。09-28
娱乐有影迷表示，《江湖儿女》中依然可以看到贾樟柯过去几部作品中的元素，并以此认为贾樟柯自恋。09-27
娱乐此次她以一袭印花层叠连衣裙，脚踩霸气台步惊艳登场，心形印花点缀的裙摆，摇曳间展现浪漫气场，仿若飘逸浪漫黑蝴蝶，俏皮精灵闪耀现场。09-27
娱乐据了解，第十期《幻乐之城》更改了播出时间，将在9月30日周日晚20:00湖南卫视播出，目测会成为新的圈粉现场。09-27
娱乐伴随着电影行业的发展，很多的作品和明星开始走向大荧幕，但武侠之风依旧盛行，同时武侠电影也成为了中国电影的一道靓丽风景线。09-27
娱乐近日，东方卫视热播的大型原创舞蹈真人秀节目《新舞林大会》，因众多当红明星的加盟而掀起收视狂潮。09-27
娱乐线下展览《匠心传奇 国匠大展》正式在北京开展，策展人杨澜，艺术顾问苏丹，意匠大师郭培、冯满天、屈峰、刘通共同亮相展馆。09-26
娱乐中国电影发行放映协会已明确表示，将根据《通知》要求，制定改进完善电影票“退改签”工作的实施方案，尽快付诸实施。09-26
娱乐虽然今天的文化类节目已初具规模，在大量的实践中，也有不少节目文本表现出其在文化传承、审美娱乐等方面的积极影响。09-26
娱乐如一部一小时的剧，在开二倍速的情况下，30分钟就可以看完，扩展到一部剧，用20集的时长就能看完40集的电视剧，缩短了很多观剧时间。09-26
体育随着全运圣火缓缓熄灭，精彩难忘的13天已留在记忆中，但改革的旗帜仍在猎猎飘扬，让这届全运会成为中国体育发展进程中的一个标杆。09-10
体育第十三届全运会赛场上的比拼异彩纷呈，对胜利的渴望、对赛场的留恋、与爱人的情谊……都浓缩于句句话语中，汇成一首首“好声音”。09-08
体育9月8日，第十三届全国运动会将在天津落下帷幕。最后一个比赛日中，将在羽毛球、篮球、排球等项目，产生7枚金牌。09-08
体育第十三届全运会──一场属于全民的体育盛会，必将刻下城市步履的铿锵足迹，必将载入天津发展的光辉史册。09-08
体育第十三届全运会赛场中捷报频传，而赛场之外也不断上演着各种暖心故事。一名山东记者在媒体村不慎遗失腰包，经过土城派出所的连夜查找，为失主寻回腰包，避免了损失。09-08
体育9月8日上午，第十三届全运会闭幕前新闻发布会在全运会主新闻中心2楼新闻发布厅举行。09-08
体育9月8日，第十三届全运会迎来最后一个比赛日，当日共有7枚金牌产生，男篮决赛和羽毛球男单决赛无疑最引人关注。09-08
体育姚明：最大的不同就是引入了大量的群众体育比赛，能为群众选手设立奖牌，这些改革真正体现了全运会的“全”字。09-07
体育第十三届全运会陕西省体育代表团在全运会新闻中心举办新闻发布会，介绍了四年后在陕西举办的2021年第十四届全运会的筹备情况。09-07
体育第十三届全运会在9月7日进入倒数第二个比赛日，游泳、田径、体操等多个项目迎来收官之战，共将产生44块金牌。09-07
体育目前，第十三届全运会女子手球比赛在天津师范大学激战正酣。09-06
体育当第十三届全运会男子200米的比赛在天津奥林匹克中心体育场落下帷幕，计时器最终定格在20.20，新的全国纪录就此诞生。09-06
财经“目前已经会同有关部门制定了《关于加大交通基础设施补短板力度的工作方案》，将于近期印发。09-28
财经美联储宣布加息后，中国央行暂时“按兵不动”，600亿元逆回购自然到期后未开展对冲操作。.09-28
财经商务部新闻发言人高峰表示，上半年消费对经济增长的贡献度超过了78%，是我国经济增长的第一拉动力。09-28
财经财政部26日发布数据显示，2018年1至8月，全国国有及国有控股企业经济运行态势良好。09-27
财经未来将大力发展数字经济稳定并扩大就业，促进经济转型升级和就业提质扩面互促共进。09-27
财经国务院总理李克强9月26日主持召开国务院常务会议，确定推动外商投资重大项目落地。09-27
财经在宏观经济增速下行、去杠杆的大背景下，中国民营企业的发展遭遇了一定困难。09-27
财经据报道，中共中央、国务院近日印发了《关于全面实施预算绩效管理的意见》。09-27
财经社保缴费由社保部门和税务部门二元征收管理模式转为税务部门统一征收一元管理模式。09-26
财经随着社会公众个人财富的增加，投资理财俨然已成为公众财产保值增值的主要方式。09-26
财经央行公开市场业务操作室25日发布公告称，以利率招标方式开展了600亿元14天逆回购操作。09-26
财经9月25日，审计署发布了2018年第二季度国家重大政策措施落实情况跟踪审计结果公告。09-26
文化第五届丝绸之路国际电影节，将于2018年10月8日在西安盛装启幕，古城星光熠熠，众多中外电影人将齐聚大西安，共话电影事。09-28
文化节目的文化内涵和艺术造诣不仅反映了一个城市的文化素养，也展现着一个城市的文化实力。09-28
文化独具魅力的安塞腰鼓掀起了黄土地上的狂飙，展示出西北黄土高原农民朴素而豪放的性格，张扬出独特的艺术性。09-27
文化140多幅农民画佳作，犹如生动鲜活的陕西民俗风情画卷，展现了新时代、新农村、新农民的精神风貌。09-20
文化领导、专家们用自己多年深耕文化、艺术领域的丰富经验，阐述了对深化中法两国深层次交流的独到见解。09-19
文化由西藏自治区歌舞团精彩呈现的这台民族交响乐演出，以其独特的艺术魅力感染了现场的每一位观众。09-18
文化浙江话剧团有限公司大型儿童剧《玻璃城堡》作为闭幕演出，为“第五届丝绸之路国际艺术节 2018国际儿童戏剧周”划上精彩的句号。09-17
文化西安文化建设要努力实现“追赶超越”，到2021年全市文化产业增加值超过1000亿元，文化创意产业增加值达到2200亿元左右。09-14
文化柳青深入人民、扎根基层的形象被演绎得感人至深，同时《创业史》中梁生宝、梁三老汉等许多人物的原型，都在剧中得到了丰满的呈现。09-12
文化秦始皇兵马俑、黄帝陵……这些丰厚的文化历史资源，如何在新时代焕发光彩，创造出符合时代需求的文化产品，陕西正在频出新意。09-12
文化本次论坛以“新时代、新作为、新跨越”为主题，旨在促进“一带一路”沿线国家和地区在影视领域进行更多专业合作。09-12
文化一声声奔腾豪迈的安塞腰鼓，一步步潇洒跃动的陕北秧歌……舞剧《兰花花》中除了那质朴自然的舞步，旋律同样也引人入胜。09-10
三农陕西省对农产品的安全生产和监管体系建设不断加强。目前，已有60%的县区开通了县级追溯平台门户网站。09-26
三农省农业厅要求重点抓好秋收秋种、项目实施、安全生产等工作，推进农机农艺融合，全力打赢打好“三秋”攻坚战。09-26
三农来自陕南汉中中国名茶之乡西乡的东裕茗茶亮相展会，展示陕西好茶，倡导陕西人喝陕西茶，享受健康的生活方式。09-25
三农9月27-29日，以“质量兴果 品牌强果 乡村振兴”为主题的第四届中国果业品牌大会*第二届中国（长沙）优质果品博览会暨全国贫困地区果品产销对接会在长沙举行。09-28
三农金秋时节，陕西杨凌农科城里果味飘香，当地企业与专业合作社的工人抢抓时机对收获的水果进行分拣、打包，准备发往全国各地。09-26
三农该基金由陕西省国际文化交流基金会发起并成立的传统文化推广专项基金，每年面向全社会选拔培养1000名传统文化推广使者进行免费公益培训。09-26
三农全省各地从9月中旬到10月上旬，都策划举办丰富多彩的庆祝活动。截至9月18日上午，各地活动已确定的有261场次。09-20
三农铜川市2018年扶贫产品交易会落下帷幕。作为我省首个扶贫产品交易会，此次交易会成功签约221个项目、引资67.65亿元。09-20
三农来自陕西各贫困县的272名务工人员聚集在西安火车站，乘坐西安开往喀什的K169次“丝路扶贫列车”前往新疆摘棉“淘金”。09-20
三农2017年，陕西苹果浓缩汁生产量34.1万吨，出口量31.63万吨，货值20.68亿元,均居全国第一。09-20
三农安康市对落户的毛绒玩具企业提供资金补贴、融资支持、税收优惠、就业帮扶等一揽子产业扶持政策。09-20
三农9月19日10时，安康市镇坪县“首届中国农民丰收节暨群众性精神文明建设助脱贫活动”在东风村举行，庆祝全县人民物质、精神文明双丰收。09-20
旅游每次出行，去哪里是个永恒的话题，既能够满足眼球，也能轻松游览景色，去哪里好？听说最近有一个景区 号称“懒人目的地”。09-28
旅游9月27日晚，天朗控股集团“盛世之路·文化镇兴”战略发布会在西安大明宫国家遗址公园丹凤门举行。09-28
旅游市民可通过官方平台抢票，获得观看《秦汉·风云》演出劵。09-28
旅游金秋时节，福建省南靖县鹅仙洞自然保护区内白鹇在山间觅食、嬉戏，构成一幅幅独具特色的山区生态图景。09-28
旅游据浙江省海宁市旅游、宣传等部门的初步统计，沿江一线观景地当天共吸引了超过15.7万游客驻足观看。09-28
旅游从10月8日起，重庆三峡库区沿线30多个景区将推出为期近两个月的门票半价优惠活动。09-28
旅游海南省物价局25日召集本地50余家旅游相关企业，进行国庆假日经营者价格行为提醒告诫。09-28
旅游国庆长假临近，外出旅游高峰将至。昆明市消费者协会26日发布消费警示，提醒消费者在旅游购物时应学会识别商家促销“套路”。09-28
旅游有40个国家和地区的201家采购商已确认参加第七届中国（西部）跨国采购洽谈会暨中国（西安）进出口商品交易会（以下简称西部跨采会）。09-28
旅游9月27日世界旅游日，以“旅动金秋·乐游陕西”为主题的2018陕西金秋旅游节在秦岭名峰渭南市少华山景区盛大举行，少华山第10届红叶节同日启幕。09-27
旅游昨日，北京青年报记者从北京市交通委获悉，2018年国庆假期期间，北京域内所有收费公路对7座以下（含7座）载客车辆免收通行费。09-27
旅游金秋时节，这里的草原换上了金黄色的盛装，湛蓝的天幕下，牛羊如珍珠散落，呈现出独特的美丽景观。09-27
美食过桥米线汤是用大骨、老母鸡、云南宣威火腿经长时间熬煮而成的。09-28
美食秋天是收获的季节，因此上市的蔬菜种类繁多，我们可以根据自己的喜好和需求来选择。在这里，为大家盘点一下秋季必不可少的蔬菜都有哪些吧。09-28
美食高粱红时是吃蟹的最好时节，雌蟹和雄蟹的成熟时间不同，解馋的时候到了，营养师们纷纷将螃蟹端上餐桌，你准备好了吗?09-28
美食2.化工桶变红薯炉是常见的事情，危害更大 商贩们这些烤红薯的桶大部分是装化工原料的桶，这些废铁桶有的是汽油桶。09-28
美食一家研究机构研究显示，每天喝3杯橙汁可以增加体内高密度脂蛋白（HDL）的含量，从而降低患心脏病的可能性。09-28
美食虾皮中含钙量更高，25克虾皮就含有500毫克的钙，所以，用虾皮做汤或做馅都是日常补钙的不错选择。虾皮50克。09-28
美食月饼作为中秋的必吃食品，怎样吃月饼才能让你不会腻，而且又健康呢，下面这些方法可以一试。09-27
美食板栗含有丰富的营养成分，包括糖类、蛋白质、脂肪、多种维生素和无机盐。1、板栗中所含的丰富的不饱和脂肪酸。09-27
美食东北大碴子富含人体所需的微量元素，其中烟酸就是当中的一种。这类物质能促进肠胃的蠕动，引导食物正常消化，是主料便秘的首选食物。09-27
美食现代社会中，崇尚素食主义者越来越多，素食人群也趋于年轻化。当我们膳食中高油脂的动物性食物比例较高时。09-27
美食老人由于咀嚼不好，消化功能降低，身体的各大机能有所减退，所以在饮食上要有讲究。一般来说，采用烧、炖、煮。09-27
美食然后加入去皮的蚕豆，不断翻炒，直到蚕豆熟透，加盐调味后关掉炉火放在一边备用。倒入前面处理好的米饭，不断翻炒。09-27
健康儿童早期的体重增加情况与口腔细菌的组成有关，这表明儿童微生物群可以作为预测儿童肥胖的早期指标。09-28
健康普通人群要注意定期体检，一旦发现血压偏高，需立刻就诊咨询医生。如果发现夜起上厕所次数增多，也要警惕高血压问题。09-28
健康痤疮是种常见病，但也不能掉以轻心。如果治疗不及时，可能会留下瘢痕，严重影响容貌和心理健康。09-28
健康作为人的第二心脏，双脚上存在着与各脏腑器官相对应的反射区，泡脚可以刺激脚部的穴位和反射区，促进人体血液循环，达到防病治病的保健效果。09-28
健康女性朋友平时应该养成正确的养生方法，保证充足的睡眠，合理的搭配饮食，避免情绪的波动，坦然的面对一切，不能有太多的心理负担。09-27
健康出游不比居家，病痛、意外风险大增，出游可能要面对各种“旅游病”和突发意外情况，学会如何应对这些突发意外才能更好地保障出游的安全。09-27
健康红曲味甘，性温，具有活血化瘀、健脾消食等功效，用于治疗食积饱胀、产后恶露不净、瘀滞腹痛和跌打损伤等症。09-27
健康并非所有人步入中年后都会肥胖。导致中年肥胖增多的原因，主要是几个方面综合的因素。首先是能量摄入与消耗不平衡。09-27
健康很多的食物通常在我们的餐桌上随处可见，但人们不一定了解它们神奇的补血疗效。09-26
健康西红柿是一种日常生活中非常常见的水果，它既可以当水果又可以当食材和很多食物一起烹饪。09-26
健康现在很多孩子都会出现积食的情况，这让家长问都十分的着急，如不及时处理，造成的身体危害就会加大。09-26
健康“湿气重”是一个我们不陌生的词汇，特别在岭南地区。但湿气重是什么一回事却没什么人能说得清楚。09-26
教育多年来，南京科技职业学院依托在国际交流合作与教育输出领域的经验，为“走出去”的中国企业量身打造“中国方案”。09-27
教育这180度的翻转很说明问题，当网络依赖的门槛越来越低龄化，在这其中，家长和学校能做些什么？张海波向记者讲述了他的故事。09-27
教育截至2017年底，教育部高等教育教学评估中心和中国工程教育专业认证协会共认证了全国198所高校的846个工科专业。09-27
教育“个性化”选择托管即由第三方机构组织开展体育、艺术、科普活动、非物质文化遗产传承教育等优质教育服务。09-27
教育蓝皮书显示，根据近5年的数据统计，在穗留学回国人员中女性比男性多，出生地为广东省的占比达55.7%。09-26
教育家长群似乎成为很多父母的心病，虽然能第一时间获知孩子动态，但焦虑、马屁、戏精、广告也随着群聊窗口一齐涌入。09-26
教育东西城胡同多，但即使在通行条件有限的胡同，也无法打消家长“让孩子出了校门就开车门”的执念。09-26
教育参加完由教育部、中央广播电视总台联合举办的“2018寻找最美教师”颁奖典礼的于教授谦逊而快乐。09-26
教育今年以来，邢台经济开发区启动“非遗大篷车进校园”活动，让孩子们近距离领略传统文化的魅力。09-25
教育各类竞赛过多过滥、山寨社团层出不穷、培训机构掺杂其中，这不仅让家长眼花缭乱，也增加了学生的课外负担。09-25
教育“你在哪儿工作？”“大内。”今年刚刚30岁的吴伟，微信头像是两个字“大内”。当被人问起工作，一张娃娃脸的他也如是憨憨地笑答。09-25
教育近日，在陕西省蓝田县义务教育均衡发展反馈会上，省政府教育督导团将5天来对该县291所义务教育学校的检查评估情况进行反馈，并提出限期整改意见。09-25
数码近期，一档综艺节目——《中餐厅》引发了民众的广泛热议。节目中赵薇表示，“好多外国朋友都让她帮忙代购，他们觉得中国产品不仅质量好，而且价格便宜，经济实惠。”09-06
数码vivo首款全面屏新机距离我们似乎越来越近，确认将于9月7日在印度推出的vivo V7+。08-28
数码而这次三星卷土重来，想用Galaxy Note 8重新夺回本该属于自己的市场。08-28
数码事实上，智能手机死在AR之手的论调基本上是错误的。在AR崛起的过程中，智能手机将会起到非常重要的作用。08-25
数码苏宁易购一年一度的“万人空巷抢厨卫”正式启动，同时，“U购908•苏宁全民疯抢节”同步启动！08-24
数码HTC VIVE™更新定价策略，加速高品质VR大众普及化进程。08-24
数码8月23日晚间消息今天，中国电信正式发布了截至2017年6月30日的中期报告。08-24
数码此款Note 8再次延续三星的发布战略，同时在产品特征上进一步强化全视曲面屏的效果。08-24
数码据CNBC报道，三星计划于美国当地时间23日（北京时间24日）上午在纽约举行记者招待会，发布其新的旗舰智能手机Galaxy Note 8。08-23
数码三星为美版的S9搭载了高通骁龙845处理器，并在北美地区签订合同大批量采用。08-23
数码这次 iOS 11 beta 7虽然说继续以优化为主，不过它同样也带来了不少的改变。08-22
数码据美国媒体报道，谷歌当日公布Android O系统的名称为Android Oreo（奥利奥）。08-22
房产水电改造是家装非常重要的一个环节，水电改造也是业主最容易被“宰”的一环。05-21
房产很多喜欢做料理的人都会很注重厨房的装修，现代年轻人喜欢在厨房设计一个吧台，这样不仅时尚美观，还给家居生活增添情调。05-21
房产在厨房设计中，有一个最基本概念是“三角形工作空间”。05-18
房产浴室装修好的话可以给我们的生活带来很多便利，但是如果浴室装修忽略了应该注意的地方，那就会给我们的生活增添很多原本能够避免的问题。05-17
房产装修房子是买房后一般都会进行的必要程序，但装修带来的麻烦也不少，最大的问题就是装修完如何去除甲醛，可以试试以下的方法。05-17
房产15日，商务部流通业发展司、中国建筑材料流通协会共同发布全国建材家居景气指数BHI。05-16
房产水电改造是家装非常重要的一个环节，对家装质量的影响非常大。05-14
房产现如今人们已经意识到户型设计的重要性，纷纷聘请设计师来对房子进行最优化的设计。那么装修户型设计要点有哪些呢?05-14
房产那么看楼盘的装修样板间时，使用以下这4招可以马上戳穿样板间的假面，快学起来吧。05-14
房产很多80后喜欢将厨房装成开放式，不仅因为其居住的房屋面积小，更多的是崇尚一种生活方式。05-12
汽车广汽乘用车有限公司是广州汽车集团的子公司，与丰田、本田、三菱、以及菲亚特克莱斯勒组建了合资企业。09-28
汽车福特此前曾两次尝试在其最大的欧洲市场英国进行在线销售，一次是在1999年，另一次是在2010年，但时机都不对。09-28
汽车其气动设计外形看起来有点像钢铁侠的头盔，有一个探测器形状的挡风玻璃，空气入口被纤细的LED灯包围。09-27
汽车美国福特公司一名高管24日表示，福特正考虑在中国工厂加快生产更多林肯车型的计划。09-27
汽车车展前夕，一些汽车制造商已经陆续呈现出将在车展上展出的部分产品，宝马于19日率先公布了其巴黎车展全部车型阵容。09-26
汽车动能自进化，纵享全擎超能选择——秦Pro覆盖燃油、双模、纯电三种不同动力系统，适应用户多元化需求，高效强劲动力带来超强动感体验。09-26
汽车高管们的出走让投资者感到不安，因为与此同时，47岁的马斯克也出现了一系列失误。09-25
汽车沃兰多搭载1.3T发动机，最大功率120kW，峰值扭矩230N m，匹配6速手自一体DSS智能启停变速箱或6速手动智能启停变速箱。09-25
汽车这款光滑的双门轿跑是一款电动自动驾驶概念车，但它的外观却让人想起1969年首次亮相的宾尼法利纳风格的504轿跑。09-25
汽车e-tron纯电动SUV将拉开奥迪电动化的序幕，，紧接着奥迪将于2019年推出特斯拉Model X的竞争车型，这两款车型均采用大众汽车集团MLB Evo平台的全新版本。09-20
汽车这家豪华跑车制造商18号在其意大利著名的马拉内罗工厂揭开了法拉利Monza SP1和SP2的面纱。09-20
汽车“这些数字意味着我们有望实现今年14万辆的电动汽车交付目标”，负责BMW品牌销售和营销的宝马董事会成员诺达（Pieter Nota）表示。09-20